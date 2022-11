﻿Bahn baut Bahnhof für 250 Millionen Euro vor Toren von Tesla – Unternehmen muss sich nicht beteiligen

Die Deutsche Bahn plant ein riesiges Schienendrehkreuz in Grünheide, auch damit das dortige Tesla-Werk besser an den Verkehr angebunden ist. Das Projekt soll ausschließlich mit Mitteln von Bund und Land gebaut werden, Tesla muss sich nicht beteiligen. Das sorgt nun für Kritik.

Grünheide. Die Deutsche Bahn hat zur besseren verkehrlichen Anbindung an das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide große Pläne: In der Rekordzeit von nur vier Jahren soll ein Personen- und Güterbahnhof in beträchtlichem Ausmaß für eine Viertelmilliarde Euro neu gebaut werden. Der Konzern präsentierte auf einer Informationsveranstaltung in Grünheide, die am Dienstag stattfand, erstmals konkrete Details der Planungen.

Danach soll der Bahnhof Fangschleuse um eineinhalb Kilometer verlegt und direkt vor dem Werkstor des Autobauers Tesla neu errichtet werden. Der Bahnhof soll deutlich längere Bahnsteige haben, die am jetzigen Bahnhof nicht möglich sind. Künftig können dort dann auch Züge mit bis zu 220 Metern Länge eingesetzt werden. Diese ist auch interessant für Fahrgäste der Regional-Express-Linie RE 1, die dort eingesetzt werden soll.

Außerdem soll parallel ein sogenannter Übergabebahnhof für den Güterverkehr mit vier Gleisen (Nutzlänge: 740 Meter) entstehen. Geplant ist zusätzlich ein sogenanntes Lokumfahrgleis, das Fahrrichtungswechsel von Zügen ermöglicht. Die Inbetriebnahme des gesamten Projekts ist für Dezember 2026 geplant, pünktlich zum Fahrplanwechsel.

Erstmals wurden Angaben über die Kosten gemacht

Erstmals wurden auch Angaben über die Kosten gemacht. Danach wird sich der Bund mit 200 Millionen Euro beteiligen. Das Geld soll laut Bahn aus dem Bundesverkehrswegeplan zur Verfügung gestellt werden. Bereits bekannt war, dass das Land Brandenburg für die Verkehrsanbindung an das Tesla-Werk rund 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Eine finanzielle Beteiligung des Unternehmens Tesla, das von der neuen Verkehrsanbindung direkt profitiert, ist danach nicht vorgesehen.

Im ersten Quartal 2023 sollen die Pläne für das Genehmigungsverfahren öffentlich ausgelegt werden. Mit der Baugenehmigung rechnet die Deutsche Bahn Ende 2024. Anfang 2025 soll mit dem Bau „unter dem rollenden Rad“ gestartet werden, wie es in der Präsentation der DB Netz AG hieß, die für die Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn AG zuständig ist.

Auch das Bahnhofsumfeld soll ausgebaut werden

Begründet wird die Notwendigkeit eines solchen Rangierbahnhofs auch mit den Beschäftigten, die bei Tesla und im Umfeld der Gigafactory einmal arbeiten werden. In der Perspektive geht die Bahn von „voraussichtlich 40.000 Arbeitskräften“ aus, die mit der Bahn pendeln. Es werden nach den Rechnungen 16.300 Reisende am Tag am Bahnhof erwartet. Zum Vergleich: 2021 waren es unter 1000. Das Werk soll einmal in der ersten Ausbaustufe 12.000 Beschäftigte haben, derzeit sollen auf dem Gelände rund 6000 Mitarbeiter tätig sein.

Die neuen Bahnsteige sollen über eine Unterführung mit innenliegender Fahrradstraße sowie über Treppen, Rampen und Aufzüge erreicht werden. Das Bahnhofsumfeld soll auch entwickelt werden. Geplant sind ein Parkhaus, Fahrrad- und Busstellplätze und überdachte Wartebereiche. Die Kosten dürften die Gemeinde und das Land tragen müssen.

Mit dem neuen Güterbahnhof soll der Lkw-Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden. In der Projektion wird davon ausgegangen, dass damit rund 1200 Lkw am Tag weniger auf der Straße fahren müssen.

Kritik von Ex-Finanzminister Görke

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke kritisierte, dass die Kosten ausschließlich Bund und Land tragen und das Unternehmen daran nicht beteiligt wird. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei einer Höhe von 250 Millionen Euro Steuergeld der Investor keinen Euro dazugeben muss, das ist politisch ein Skandal. Elon Musk ist schließlich der reichste Mann der Welt“, so der frühere brandenburgische Finanzminister in Brandenburg.

Das Infrastrukturministerium in Brandenburg begründet die Finanzierung mit Landesmitteln auch damit, dass den neuen Bahnhof künftig nicht nur Tesla-Beschäftigte nutzen werden und damit das Projekt im öffentlichen Interesse sei.

Ein Gutachten der Wirtschaftskanzlei Streitbörger im Auftrag der Linken-Fraktion im Landtag war 2021 zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Bahnhofsverlegung um eine Subvention und damit um eine bei der EU meldepflichtige Beihilfe handelt. Der Fall wird nach Angaben von Görke bei der EU-Kommission derzeit geprüft. Das Infrastrukturministerium sieht keine Meldepflicht.