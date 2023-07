Zerschlagung der Bahn gefordert: Wie könnte das aussehen, und was sagen Verkehrspolitiker und Fahrgastverbände?

Die Monopol­kommission spricht sich dafür aus, die Deutsche Bahn aufzuspalten. Eine Zerschlagung könnte nach ihrer Ansicht so aussehen: eine Infrastruktur­gesellschaft auf der einen und Transport­sparten auf der anderen Seite. Betreiber und Nutzer der Infrastruktur sollen demnach strikt voneinander getrennt werden. Das Ziel: mehr Wettbewerb auf der Schiene, was zu Qualitäts­verbesserungen führen soll. Die neue Netzgesellschaft solle am Gemeinwohl orientiert sein. Das entspricht in Teilen den Plänen der Ampel: Im Koalitions­vertrag ist bereits die Bildung einer gemeinwohl­orientierten Infrastruktur­gesellschaft vorgesehen.

Die Forderung ist nicht ganz neu

Es ist nicht das erste Mal, dass die Monopol­kommission, die die Bundes­regierung berät, eine Aufspaltung des Konzerns fordert. Genau wie der Fahrgast­verband Pro Bahn: „Wir fordern die Trennung von Netz und Betrieb bereits seit langer Zeit“, äußert sich der Bundes­vorsitzende Detlef Neuß dazu. Die Bereiche Netz und Energie sowie Station und Service sollten, wenn es nach Pro Bahn geht, zusammen­geschlossen und in eine gemeinwohl­orientierte Gesellschaftsform umgewandelt werden. „Die Gesellschaftsform AG taugt aus unserer Sicht nicht dazu, den öffentlichen Personen­verkehr auf der Schiene als Daseins­vorsorge für die Fahrgäste zufriedenstellend zu betreiben“, so Neuß. Das gelinge nur, wenn die Konzern­bereiche nicht mehr zu gewinn­orientiertem Arbeiten verpflichtet sind.

Der Verband Allianz Pro Schiene sieht den gemeinwohl­orientierten Ansatz als Chance, verlangt aber auch vom Bund, klare Ziele zu definieren. „Der entscheidende Punkt ist der politische Wille, die jahrzehntelange Unter­finanzierung der Schienen­infrastruktur in Deutschland zu beseitigen“, so Geißler. Eine Verengung auf die Strukturfrage helfe dabei nicht.

Wissler ist gegen eine Aufspaltung

Janine Wissler, Bundes­vorsitzende der Partei Die Linke, lehnt eine Aufspaltung ab. Sie sagte: „Wer die Bahn zerschlagen will, der zerschlägt damit auch die Möglichkeit einer Verkehrswende aus einer und in einer Hand.“ Ein Blick ins Ausland zeige, dass die Bahn dort funktioniere, wo es ein integriertes System gibt und in Strecken und Fahrzeige investiert wird. „Eine Aufspaltung würde das größte Problem der Bahn nicht lösen: die viel zu niedrigen Investitionen und ein Betrieb, in dem alles auf Kante genäht ist“, so Wissler. „Statt einer Zerschlagung brauchen wir ein gemeinwohl­orientiertes Unternehmen“, sagte die Bundespartei­vorsitzende.

Der verkehrs­politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Ulrich Lange, würde eine Entflechtung der Deutschen Bahn hingegen begrüßen. „Die Holding der DB muss aufgelöst werden“, so Lange. Die Ampel solle sich den Vorschlag der Monopol­kommission zu Herzen nehmen. „Mit ihrem kleinen Reförmchen, das praktisch alles beim Alten belässt, wird sie nämlich gar nichts erreichen“, sagte Lange. Die Unionsfraktion im Bundestag forderte schon im April dieses Jahres, die Bahn zu zerschlagen.

Auch Skepsis in der Ampel

Michael Theurer, Beauftragter der Bundes­regierung für den Schienen­verkehr (FDP), betont, wie wichtig funktionierende Infrastruktur für den Wettbewerb als Innovations- und Effizienz­treiber sei. „Darum konzentrieren wir uns auf die Sanierung des Netzes und schaffen eine gemeinwohl­orientierte Infrastruktur­sparte, die Kapazität, Qualität und Kunden­orientierung wieder in den Fokus rückt“, so Theurer.

Sein Parteikollege Valentin Abel, Mitglied des Verkehrs­ausschusses, sagt: „Indem wir die Infrastruktur und den Betrieb auf der Schiene voneinander entflechten, lösen wir sie endlich aus der gegenseitigen Abhängigkeit und verhindern Zielkonflikte, die der gegenwärtigen Konzern­struktur inhärent sind.“ Mit diesem überfälligen Schritt ebne man den Weg hin zu mehr Wettbewerb.

In der Ampel gibt es jedoch auch Skepsis. Der stellvertretende Vorsitzender der SPD-Bundestags­fraktion, Detlef Müller, kritisiert den Vorschlag in Teilen: „„Der Vorschlag der Monopol­kommission ist eine alte Idee, nur neu verpackt. Statt den Konzern zu zerschlagen, sind eine kluge Strukturreform und auskömmliche Finanzmittel notwendig, um das System Bahn zu verbessern.“ Man sei als Koalition mit der Errichtung der gemeinwohl­orientieren Infrastruktur­sparte auf dem richtigen Weg. Stephan Gelbhaar, Sprecher für Verkehrs­­politik bei den Grünen, sieht in dem Vorschlag Unterstützung für die Pläne der Ampel: „Ich sehe in der Beurteilung der Monopol­­kommission starken Support für die Gemeinwohl­pläne der Ampel­koalition.“ Eine Zerschlagung an die Wand zu malen sei unzutreffend und verunsichere.