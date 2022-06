Reise mit Hund: Was gilt beim 9-Euro-Ticket?

Da gibt die Bahn klare Regeln vor: „Für Hunde kann grundsätzlich kein 9-Euro-Ticket erworben werden“, teilt der Konzern mit. Natürlich ist die Fahrt mit Hund - wie sonst auch - aber möglich: Hier verweist die Bahn im Nahverkehr auf die jeweiligen Bestimmungen, die je nach Verbund abweichen können. So gilt beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) etwa: Ist der Hund klein und in einem „geeigneten Behältnis“, darf er kostenlos mitfahren, bei größeren Hunden muss hingegen eine ermäßigte Fahrkarte gezogen werden. Im Fernverkehr der Bahn kommt es ebenfalls auf die Größe des Hundes an: Ist er größer als eine Hauskatze, muss eine Kinderfahrkarte gekauft werden. Kleine Hunde (und auch andere Tiere) dürfen in Behältnissen wie Tierboxen ohne zusätzliches Ticket mitgenommen werden.