Dank steigender Zinsen: Deutsche Bank mit höchstem Gewinn seit zehn Jahren

Dank steigender Zinsen verdient die Deutsche Bank so gut wie lange nicht mehr. Im ersten Quartal lag der Nettogewinn bei 1,3 Milliarden Euro – etwas höher als vor einem Jahr, vor allem aber über den Erwartungen. Es sei das beste Quartalsergebnis seit 2013, schrieb Vorstandschef Christian Sewing an die Beschäftigten. Dennoch will er den Sparkurs noch verschärfen. Die Kosten sollen um 2,5 Milliarden Euro statt der bisher geplanten 2 Milliarden gedrückt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Banken war es ein turbulenter Jahresauftakt. In den USA wurden im März mehrere Institute geschlossen, in der Schweiz konnte die Credit Suisse nur durch eine hektische Fusion mit dem Konkurrenten UBS gerettet werden. Die Sorge vor einer neuen Bankenkrise grassierte, und zeitweise geriet auch die Deutsche Bank ins Visier von Spekulanten: Versicherungen gegen einen Zahlungsausfall des Konzerns, die als Wertpapiere gehandelt werden, stiegen massiv im Preis. Gleichzeitig wetteten sogenannte Leerverkäufer auf einen Kursverfall der Deutsche-Bank-Aktie – vermutlich erfolgreich: Der Kurs rutschte im März innerhalb von nicht einmal zwei Wochen um rund 20 Prozent.

„Die Stabilität und Widerstandskraft“ der deutschen Bank

In jenen Tagen sei die Deutsche Bank „Ziel einer spekulativen Attacke“ gewesen, sagte Finanzchef James von Moltke. Zur befürchteten Massenflucht der Kunden kam es aber nicht. In den USA war die Silicon Valley Bank Opfer eines „Bank-Run“ geworden: Kunden hatten in riesigem Umfang Guthaben aufgelöst. Wenig später traf es die schon lange kriselnde Credit Suisse. Dort floss das Geld so schnell ab, dass sie nach wenigen Tagen pleite gewesen wäre, wie es nach der Rettungsaktion hieß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aktuellen Zahlen der Deutschen Bank widerlegten die damaligen Spekulationen, schreibt Sewing. „Ich freue mich besonders darüber, weil sie das untermauern, was einige während der Marktverwerfungen im März versucht hatten in Zweifel zu ziehen: die Stabilität und Widerstandskraft unserer Bank.“ Dabei kämen die Erträge im Gegensatz zu früheren Jahren aus verschiedenen Geschäftsfeldern.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Konzernchef pocht trotzdem auf Sparkurs: hunderte Stellen werden gestrichen

Für die positive Überraschung ist allerdings nur eine Sparte zuständig: Das Firmenkundengeschäft brachte 822 Millionen Euro Gewinn vor Steuern und damit deutlich mehr als erwartet. Nachdem der Gewinn des lange Zeit dominierenden Investmentbankings deutlich geschrumpft ist, liegen beide Sparten aktuell ungefähr gleichauf. Im Privatkundengeschäft lag das Ergebnis mit 280 Millionen Euro um ein Drittel unter dem Vorjahreswert und auch unter den Erwartungen.

Trotz des insgesamt guten Ergebnisses will Sewing mehr sparen als ursprünglich geplant. Die angepeilten zusätzlichen Kostensenkungen sollen auch durch Streichung von Führungsjobs erreicht werden. Sewing sprach in einer Telefonkonferenz von mehreren hundert Stellen. Eine davon ist ein Vorstandsjob: Nach den angekündigten Abschieden von Privatkundenvorstand Karl von Rohr und der für das Amerika-Geschäft zuständigen Christiana Riley sollen die Aufgaben so verteilt werden, dass ein Vorstandsressort wegfällt. Außerdem kündigte Sewing strikte Einstellungsbeschränkungen in „kundenfernen“ Bereichen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kindheit in Armut: „Ich trage dann die alten Klamotten und sie die neuen“ 2,8 Millionen Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf. Was das mit jungen Menschen, aber auch mit ihren Eltern macht und ob und wie ein Ausbruch gelingen kann – darüber sprechen drei Betroffene aus der niedersächsischen Stadt Göttingen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Das Kapitalmarktgeschäft leidet unter der Zinswende

Sewing pocht auch deshalb auf den Sparkurs, weil die Kosten im ersten Quartal nicht gesunken, sondern leicht gestiegen sind. Den höheren Gewinn verdankt die Bank der anderen Seite - den gestiegenen Erträgen. Mit den Leitzinserhöhungen der Notenbanken sind auch Kredite rapide teurer geworden. Andererseits lässt sich die Bank aber erheblich mehr Zeit damit, die Zinsen auf Guthaben zu erhöhen. Beides zusammen führte dazu, dass zum Beispiel in der Unternehmensbank der Zinsüberschuss um 71 Prozent kletterte.

Das Kapitalmarktgeschäft dagegen leidet unter der Zinswende. Die höheren Zinsen belasten zum Beispiel den Anleihenhandel und bremsen große Transaktionen. Schon die Zwischenbilanzen der US-Banken hatten gezeigt, dass konventionelles Kredit- und Anlagegeschäft im Moment erfolgreicher ist als das Investmentbanking. Bei der Deutschen Bank schrumpfte der Vorsteuergewinn dieser Sparte um fast die Hälfte auf 861 Millionen Euro. Auch bei der vom Börsengeschehen abhängigen Fondstochter DWS ging der Gewinn deutlich zurück.









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

























Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige