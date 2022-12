Wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine rechnen deutsche Bauern mit Ernte-Ausfällen. Daher bauen sie verstärkt Raps an. Die Aussaatfläche des Winterraps sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent gestiegen.

Deutsche Bauern setzen wegen Krieg in der Ukraine auf Raps

Wiesbaden. Die deutschen Bauern setzen unter anderem wegen erwarteter Ernte-Ausfälle in der Ukraine in diesem Herbst verstärkt auf Raps. Die Aussaatfläche des Winterraps sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent auf rund 1,2 Millionen Hektar gestiegen, berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag.

Auch die Missernte in Kanada aus dem Jahr 2021 sowie die stabilen Erträge im Hitze- und Trockenjahr 2022 sprächen für die Ölfrucht, deren Aussaatfläche in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt am größten ist. Beim Wintergetreide für die Ernte im kommenden Jahr sind Weizen und die Roggen-Kreuzung Triticale rückläufig, während für Gerste und Roggen mehr Anbaufläche genutzt wird als zuvor.

