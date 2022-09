CDU-Spitze will Bürger mit Preisdeckel für Strom und Gas entlasten

Um private Haushalte zu entlasten, fordert die CDU-Spitze einen Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom und Gas. Auch eine Energiepauschale in Höhe von 1000 Euro müsse her. Das geht aus einem aktuellen Entwurf der Parteispitze um Friedrich Merz hervor.