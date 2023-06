Deutsche Industrie erhält erneut weniger Aufträge aus dem Ausland

Spinat-Schnitzel von „SoFine“

Warnung vor Metallsplittern in veganen Schnitzeln

Das Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat vor dem Verzehr von Spinatschnitzeln der Marke Sofine gewarnt. In den Produkten können sich Metallsplitter befinden, hieß es in einer Mitteilung. Die Spinatschnitzel wurden in ganz Deutschland verkauft.