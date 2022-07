Deutsche Industrie rechnet mit langfristig andauerndem Gasmangel

25.07.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Auf Deutschland und Europa kommt aus Sicht der deutschen Industrie ein langfristig andauernder Gasmangel zu.

Russland will das Gas nach Deutschland und Europa weiter drosseln. Die deutsche Industrie fürchtet nun einen langfristig andauernden Gasmangel – und mahnt zum Zusammenhalt in Europa. „Die akute Energiekrise lässt sich nur gemeinsam europäisch lösen“, sagt etwa der Bundesverbands der Deutschen Industrie am Dienstag.