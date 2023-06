Konzern benennt sich um: Deutsche Post heißt künftig DHL

Die DHL-Schriftzüge auf den gelben Paketautos, Packstationen und Frachtflugzeugen sind längst Routine. Wer je über ihre Bedeutung nachgedacht hat, vermutet dahinter irgend etwas mit „deutsch“ und „Logistik“ – ein Ableger der Deutschen Post, eben. Doch die drei Buchstaben stehen für Dalsey, Hillblom und Lynn, die Gründer eines Expressversands in den Sechzigern. Und die Initialen der drei Herren werden jetzt der offizielle Name des Traditionskonzerns. Künftig ist die Deutsche Post nur noch der Ableger.

Deutsche Post DHL Group: Logistik dominiert das Geschäft

Tobias Meyer ist Anfang Mai ausgesprochen still an die Spitze des Konzerns gerückt, der sich bisher Deutsche Post DHL Group nennt. Den kleinen Paukenschlag hat sich der 48-Jährige ein paar Wochen aufgehoben: Das Unternehmen werde in DHL Group umbenannt, teilt der Konzern jetzt mit.

„Wir sind eines der internationalsten Unternehmen der Welt und nutzen in allen Märkten außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL“, erklärt Meyer. Die Umbenennung zum 1. Juli soll Kundinnen, Kunden, Aktionärinnen und Aktionären deutlicher machen, dass sie es hier mit einem Weltkonzern zu tun haben. Der Brief ist längst zum Randgeschäft geworden, es dominiert die internationale Logistik.

In Deutschland muss der Bonner Konzern wohl vor allem deutlich machen, was sich nicht ändert: Die Marke Deutsche Post gibt es weiterhin, man wird sie wie bisher auf Briefkästen und Filialen finden. Und DHL bleibt der Name des Paketdienstes. „Wir sind sehr stolz auf die Tradition der Deutschen Post, ihr reiches Erbe und ihre Geschichte, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht“, sagt Meyer.

So wird sich der neue Name vor allem im offiziellen Schriftverkehr, Präsentationen und Logos niederschlagen. So weit irgendwo neue Schilder oder Aufschriften gebraucht werden – der Konzern spricht vom „Re-Branding einiger physischer Assets“ –, will man sie im Lauf der Zeit ändern, um unnötige Kosten zu sparen.

An der Börse wird es verwirrend

Auch die Dachgesellschaft wird weiter Deutsche Post AG heißen, denn die Umbenennung in allen einschlägigen Registern wäre sehr aufwendig und teuer. So könnte es an der Börse unübersichtlich werden: Das Unternehmen, dessen Aktien dort notiert sind, heißt weiter Deutsche Post. Das für jede Aktie übliche Börsenkürzel wird aber von DPW in DHL geändert.

Die einstige Behörde ist inzwischen ein Schwergewicht im Dax. Sämtliche Post-Aktien sind an der Börse aktuell rund 55 Milliarden Euro wert, und gut 20 Prozent davon gehören noch der staatlichen KfW Bank – also ein Paket von 11 Milliarden Euro. An der Börse zeigte die Nachricht von der Namensänderung keine Wirkung: Der Kurs schwächelte wie der Rest des Marktes.

Deutsche Post: Politik kritisiert Umbenennung

So ist der Name auch ein Politikum, und dort sind die Reaktionen auf die Änderung verhalten: „DHL bricht ohne Not mit den historischen Wurzeln der Deutschen Post“, sagte etwa der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Houben der Deutschen Presse-Agentur. Der Sozialdemokrat Sebastian Roloff sagte, er sehe keinen Vorteil darin, dass sich die Firma in ihrem Namen von so einer starken Marke trennen wolle.

Im Rest der Welt spielt diese Marke allerdings kaum eine Rolle, dort kennt man den Konzern für seinen Paketdienst DHL. 2002 kaufte die Deutsche Post das Unternehmen und begann damit ihre internationale Expansion. Heute ist der Konzern mit 600.000 Beschäftigten in 220 Ländern aktiv und macht mehr als 90 Prozent des Jahresumsatzes von 94 Milliarden Euro mit Paketversand und Logistikdienstleistungen unter der Marke DHL. Das klassische Briefgeschäft dagegen schrumpft rapide.

Die DHL-Gründer begannen mit Flügen nach Honolulu

Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn erleben den Triumph ihrer DHL nicht mehr, alle starben in den Neunzigerjahren. 1969 gründeten sie in Kalifornien ihren Dienstleister mit einer neuen Geschäftsidee: Sie brachten Frachtpapiere von Schiffen per Flugzeug von San Francisco nach Honolulu. So konnten am Zielort schon die Formalitäten erledigt werden, während das Schiff mit der entsprechenden Ladung noch im Pazifik unterwegs war.

Das Unternehmen wuchs schnell zum internationalen Konzern und eröffnete 2001 die ersten beiden Packstationen in Deutschland. Doch bevor es zum Konkurrenten werden konnte, kaufte sich die Deutsche Post ein.