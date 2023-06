Deutsche Privathaushalte sparen weniger – und werden reicher

Flasche rund 45 Cent teurer

Inflation und Wetterextreme in Spanien: Was das fürs Olivenöl im Supermarkt bedeutet

Die Preise für Olivenöl sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Erzeuger müssen nicht nur höhere Kosten stemmen, sondern den Olivenbauern in Spanien macht auch das Wetter zu schaffen. Doch was bedeutet die Trockenheit in Andalusien für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland?