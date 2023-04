Außenhandel: Deutschland exportiert im Februar mehr - auch Importe steigen

Deutschland hat im Februar mehr Waren ins Ausland exportiert - im Vergleich zu Januar und im Vergleich zum Vorjahresmonat. Große Zuwächse gab es bei den Exporten in die USA und nach China. Aber auch die Zahl der Importe ist gestiegen.

Deutschlands Exporteurunternehmen haben im Februar ein Plus erzielt. Insgesamt wurden Waren im Wert von 136,7 Milliarden Euro ausgeführt. Das waren kalender- und saisonbereinigt 4,0 Prozent mehr als im Januar, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Größter Anstieg: USA und China

Gegenüber Februar 2022 legten die Exporte um 7,6 Prozent zu. Besonders deutliche Zuwächse gab es im Vergleich zum Vormonat im Geschäft mit den USA (plus 9,4 Prozent) und China (plus 10,2 Prozent).

Die Importe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Wareneinfuhren um 3,8 Prozent auf 120,7 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt.

RND/dpa