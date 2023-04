Rezession bleibt aus: Institute sagen 2023 leichtes Wachstum voraus

Unfall auf der A7

Lkw umgekippt: Rader Hochbrücke Richtung Norden gesperrt

Nach einem Unfall am Mittwochvormittag ist die Rader Hochbrücke derzeit in Richtung Norden voll gesperrt. Ein Lkw ist umgekippt. Die Polizei leitet den Verkehr am Kreuz Rendsburg von der Autobahn ab.