Wir brauchen eine Detoxkur für Deutschland

An unserem Land schätze ich den starken Mittelstand, der das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet. Unsere Tüftler und Denker, die Macherinnen und Macher. Ich schätze unsere Werte und Traditionen – und die soziale Marktwirtschaft, die unser Land zu dem Wohlstand gebracht hat, in dem wir heute leben dürfen. Derzeit ist der Mittelstand jedoch mit enormen Herausforderungen konfrontiert, die von unserer Regierung falsch oder zu wenig angegangen werden.

Das Gütesiegel made in Germany verliert seinen Wert, und Unternehmen wandern ab. Zu hohe Steuern und Abgaben, Bürokratiewirrwarr, Digitalisierungsflaute, Arbeits- und Fachkräftemangel, ineffiziente Maßnahmen beim Klimaschutz, Bildungsnotstand und und und…Inzwischen sind die Bedingungen zum erfolgreichen Wirtschaften in Deutschland so toxisch, dass wir bei allen internationalen Wettbewerbsvergleichen abschmieren.

Rahmenbedingungen für Unternehmen müssen besser werden

Es ist dringend an der Zeit, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern. Dafür braucht es einen grundlegenden Politikwechsel hin zu weniger Staatseingriffen und mehr Mut und Vertrauen in Markt, Wachstum und Innovation. Während der Staat in den wirtschaftlich guten Zeiten der vergangenen 20 Jahre seine Rolle immer weiter ausgebaut hat, muss er sich nun wieder auf seine Kernkompetenzen beschränken, damit ein neuer wirtschaftlicher Aufbruch gelingen kann werden. Das heißt: Statt die Sozialsysteme weiter auszubauen, muss es darum gehen, die Hilfe wieder auf die zu konzentrieren, die sie wirklich brauchen.

Statt dem Staat immer höhere Steuereinnahmen zu bescheren, braucht es niedrigere Steuern und Abgaben, damit Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihr Geld selbst zum Investieren nutzen können. Statt staatlich verordneter Regulierung und Kontrolle bis ins Kleinste, braucht es Freiraum und schnelle Behörden. Um es klar zu sagen: Unser Land braucht eine Detoxkur zum Entschlacken.

Sarna Röser ist Vorsitzende des Verbands Die jungen Unternehmer und designierte Nachfolgerin für das 1923 gegründete Familienunternehmen Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH in Baden-Württemberg. Sie schreibt immer mittwochs im wöchentlichen Wechsel über Transformation, Digitalisierung und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft. Alle bisherigen Beiträge finden Sie hier.