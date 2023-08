Gegen die Wirtschaftsflaute: DGB-Chefin Fahimi fordert Zukunftspakt

„Solarpaket“ soll zum Jahreswechsel in Kraft treten

Auf dem Balkon oder auf dem Dach: Ampel will Ausbau der Solarenergie beschleunigen

Die Ampel-Koalition will beim Ausbau der Solarenergie in Deutschland Tempo machen. Der Betrieb eines Balkonkraftwerks soll deutlich einfacher werden, auch für gewerbliche Betreiber fallen bürokratische Hürden. Das hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen.