Wie der Klimawandel dem deutschen Wein hilft

Frankfurt am Main. Es wurde zunächst wie ein Staatsgeheimnis gehütet – was es vorige Woche beim Staatsbankett für König Charles und Camilla zu trinken gab. Doch den investigativen Bemühungen des Deutschen Weininstituts (DWI) ist wohl zu verdanken, dass wir nun wissen: Es wurde unter anderem eine trockene Riesling-Spätlese (Jahrgangs 2003) von der Hochheimer Lage Kirchenstück (Weingut Domdechant Werner) kredenzt.

Wie es sich gehört: Denn Queen Victoria wusste schon im 19. Jahrhundert Wein aus Hochheim zu schätzen – er ist jenseits des Ärmelkanals wegen der königlichen Vorliebe als „Hock“ auch bei den Untertanen wohlbekannt – eine Verkürzung und Verballhornung des Namens der Ortschaft, die am Main liegt, aber zum Anbaugebiet Rheingau gehört. In Hochheim gibt es denn auch einen Königin-Victoria-Weinberg, der nicht weit vom Kirchenstück entfernt liegt.

Die stolze Traditionslinie des „Hock“ ist eine Ausnahme. Lange Zeit wurden von Kennern im Ausland die Produkte von hiesigen Weinbergen ignoriert, wofür es manifeste Gründe gab – wie die einst süßlich säuselige Liebfrauenmilch von der Mosel. Doch seit einigen Jahren wird das „deutsche Weinwunder“ unentwegt von Experten aus dem In- und Ausland beschworen, wegen enormer Qualität, die es inzwischen vielfach mit den Besten weltweit aufnehmen kann. „Die Erfolgsstory ist nach wie vor intakt“, sagte ein DWI-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Schlankheitskult auch beim Wein

Das Statische Bundesamt (Destatis) hat jedenfalls gerade neue positiv stimmende Zahlen veröffentlicht. 2022 haben die hiesigen Winzerinnen und Winzer genau 8,94 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt, sechs Prozent mehr als im Vorjahr und 3,5 Prozent mehr als im Durchschnitt der Periode von 2016 bis 2021. Hinter den nüchternen Zahlen steckt viel harte Arbeit im Weinberg.

Die Produzenten mussten mit einer Trockenperiode im Sommer fertig werden, was Ertragseinbußen dort brachte, wo nicht bewässert werden konnte. Doch zum Glück blieben wenigstens späte Fröste und Hagelschlag aus – die größten Feinde der Weinmacher. Ergiebige Niederschläge kurz vor der Lesezeit sorgten zudem dafür, dass die Trauben richtig prall wurden, was die Quantität gerade rechtzeitig noch einmal hochschraubte.

Und wie sieht es mit der Qualität des 22er-Jahrgangs aus? „Gut“, meint der DWI-Sprecher. Das Pralle sei keineswegs ein Nachteil. Es helfe vielmehr dabei, die Weine schlanker zu machen, was zunehmend gefragt sei: Die Kundschaft will weniger Alkohol, es gibt sogar einen kleinen Boom beim entalkoholisierten Wein. Doch der Nullprozenter macht etwa nur ein Prozent der Gesamtproduktion aus.

Die Statistiker, die in Wiesbaden – dem Tor zum Rheingau – zu Hause sind, teilen mit, dass der 22er den Anteil an Prädikatswein, der höchsten hiesigen Qualitätsstufe, im Vergleich zu seinem unmittelbaren Vorgänger um sechs Punkte auf 21 Prozent steigern konnte. Das Prädikat gibt es erst, wenn ein bestimmtes Mostgewicht (Masse im Verhältnis zum Volumen) erreicht wird. Die berühmten Oechsle-Grade: 73 reichen für das Einstiegs-Prädikat „Kabinett“, es folgen mit aufsteigender alkoholischer Potenz: Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein.

Der Klimawandel pusht die Qualität

Der Klimawandel pusht die Qualität. Dazu passt, dass Charles und Camilla beim Staatsbankett was Spezielles eingeschenkt wurde. Spätburgunder. Genauer: 2013er aus der Lage Oppenheimer Kreuz von Kühling-Gillot aus dem rheinhessischen Bodenheim – das ist eines der deutschen Top-Weingüter. Hiesige Spätburgunder riefen bei Kennern mit feiner Zunge einst eher Abscheu und Entsetzen hervor. Doch mehr Sonne führt dazu, dass inzwischen unter anderem die Landsleute der königlichen Hoheiten den Roten aus deutschen Landen als ernsthafte Option entdecken – wegen eines günstigeren Preis-Leistungsverhältnisses im Vergleich zu französischen Konkurrenzprodukten.

Auch andere Sorten, die eigentlich in südlicheren Gefilden beheimatet sind, machen sich hierzulande im Weinberg breit: Die Rebfläche für Weißwein aus Sauvignon-Blanc-Trauben hat sich zwischen 2011 und 2021 laut Destatis um 177 Prozent vergrößert, der ebenfalls weiße Chardonnay (plus 81 Prozent im selben Zeitraum) gehört inzwischen für Weingüter, die was auf sich halten, zum Standardrepertoire.

Bei Merlot sowie Cabernet Sauvignon liegen die Zuwachsraten deutlich niedriger und auch insgesamt hat der Rotwein einen zunehmend schweren Stand. 2022 machte er nur noch auf ein Drittel des in Deutschland erzeugten Weins aus, in den Hochphasen der Jahre 2007/2008 hingegen war es mehr als die Hälfte. Auch hier spielt der für edle Tropfen geltende Schlankheitskult, der den Weißen wegen weniger Prozenten begünstigt, eine wichtige Rolle.

Effekt der Erwärmung: 19 Hektar Weinberge in Niedersachsen

Ein anderer Effekt der Erderwärmung: Wein wird inzwischen in allen Flächenländern der Bundesrepublik angebaut. Denn 2020 gelang es schließlich auch, in Niedersachsen aktiv bewirtschaftete Weinberge nachzuweisen, ganze 19 Hektar. Mecklenburg-Vorpommern bringt es als Schlusslicht nur auf sechs Hektar. Die Expansion gen Norden sei aber durchaus ernst gemeint, heißt es beim Weininstitut.

Das hat auch damit zu tun, dass vielfach Rebflächen gesucht werden. Winzer müssen sich vergrößern. Denn der Wettbewerb ist hart. Deutschland ist der größte Weinimporteur weltweit. 56 Prozent der angebotenen Pullen kamen 2022 aus dem Ausland, wo häufig unter günstigeren Bedingungen und in gigantisch großen Betrieben Most vergoren wird.

Für deutsche Weinbauern ergeben sich daraus zwei mögliche Wege. Entweder den sogenannten Fasswein in rauen Mengen produzieren, der im Großhandel für rund einen Euro pro Liter gehandelt wird und dann im Supermarktregal landet – der verstorbene Gourmetpapst Wolfram Siebeck sprach despektierlich von „Gesöff“.

Oder es wird konsequent auf hohe Qualität gesetzt. Das bedeutet aber eine gnadenlose Reduktion der Erträge pro Hektar – je mehr sogenanntes Terroir pro Rebe zur Verfügung steht, desto reichhaltiger und komplexer wird der Geschmack. Will ein Betrieb dann den quantitativen Output halten, braucht er mehr Fläche.

Indes ist der Boden für mehr Klasse in den vergangenen Jahren vor allem durch Hochschulen mit önologischen Studiengängen wie in Geisenheim (Rheingau) und Neustadt (Weinstraße) bereitet worden. Dort wird viel über den deutschen Tellerrand geblickt, dort haben viele der jungen Weinmacher gelernt, die für das deutsche Weinwunder verantwortlich gemacht werden. Ein durchgreifender Generationswechsel ist im Gang. Seine Hauptmerkmale: Viele Nachkriegswinzer treten ab, und die Betriebe werden tendenziell größer. Der DWI-Sprecher macht Werbung: „Es gibt kaum einen anderen Beruf, in dem man derart selbstbestimmt alle Prozesse in der Hand hat.“ Vom Pflanzen der Rebstöcke bis zum Marketing, für das es manchmal auch Unterstützung durch königliche Hoheiten gibt.