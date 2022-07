Deutschland in der Hand des Despoten

Senfnotstand in Frankreich: Warum mitten in der Grillsaison die Regale leer bleiben

In Frankreich wird die scharfe Soße knapp – und das ausgerechnet mitten in der Grillsaison. In Supermärkten gibt es Sonderregelungen zur Abnahme und mancher bunkert den Lieblingssenf nur noch für die Stammkunden und Stammkundinnen. Grund ist eine Hitzewelle in Kanada.