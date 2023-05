Deutschland rutscht in Rezession

Tarifkonflikt

Stell Dir vor, im Handel wird gestreikt, und kaum jemand bekommt es mit. So in etwa ist an diesem Mittwoch die Lage in Schleswig-Holstein – trotz Kundgebung in Kiel. Die Gewerkschaft spricht von einem „starken Zeichen“ im Kampf um höhere Gehälter, doch in den meisten Läden herrscht Normalbetrieb.