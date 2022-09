OECD: Deutschland rutscht 2023 in die Rezession

Die Wirtschaftsleistung von Deutschland wird nach Einschätzung der Industriestaaten-Organisation OECD im kommenden Jahr um 0,7 Prozent schrumpfen - also rutscht das Land demnach in die Rezession. Laut OECD wäre die Bundesrepublik damit eines der am stärksten betroffenen Länder der weltweiten Wirtschaftskrise.