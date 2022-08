Grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel für den nachhaltigen Umbau der Industrie. Doch Deutschland fehlt schlicht der Platz, um den flüchtigen Energieträger in ausreichenden Mengen herzustellen. Kanada soll jetzt einspringen – aber wie geht das eigentlich?

Toronto: Kanadas Premierminister Justin Trudeau and Kanzler Olaf Scholz bei einem Dinner im Royal Ontario Museum.

Berlin. Wann immer in diesen Tagen von der klimaneutralen Industrie die Rede ist, fällt eher früher als später das Begriffspaar „grüner Wasserstoff“. Gemeint ist das Gas H₂, hergestellt durch die Elektrolyse von Wasser unter der Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Auf diese Weise produzierter Wasserstoff ist CO₂-frei und kann Öl, Erdgas oder Kohle in vielen industriellen Prozessen ersetzen.

Schon die vorherige Bundesregierung hatte das Ziel formuliert, Deutschland zum Vorreiter und Leitmarkt für die Anwendung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab zu machen. Wirtschafts- und Klimaschutz­minister Robert Habeck (Grüne) hat sich das Ziel zu eigen gemacht und das Tempo noch einmal erhöht.

Es fehlt an Platz für Windkraft- und Solaranlagen

Erst kürzlich hatte Habeck auf seiner Sommerreise für den Einsatz des nachhaltigen Energieträgers geworben. Ende Juli besuchte er den Energiepark Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt. Dort arbeitet man daran, mithilfe von acht Windkraft­anlagen produzierten Strom in grünen Wasserstoff umzuwandeln, der ab 2024 die Gaslieferungen in den nahe gelegenen Chemiepark Leuna ablösen soll. Zwar musste Habeck auf die Klage der Betreiber über Anträge mit einem Umfang von 66 Leitz-Ordnern einräumen, dass es noch „zu viele Wenns und Abers“ gebe, gleichzeitig aber forderte er die Unternehmen auf, sich nicht hinter der Bürokratie zu verschanzen.

Habecks Problem: Um die ganze deutsche Industrie auf grünen Wasserstoff umzustellen, sind enorme Mengen Ökostrom nötig. Dass diese allein in Deutschland produziert werden können, glaubt niemand – es fehlt schlicht an Platz für all die Windkraft- und Solaranlagen, die dafür nötig wären.

Robert Habeck in Bad Lauchstädt: Bei der VNG Gasspeicher GmbH soll ein Speicher für grünen Wasserstoff entstehen. © Quelle: Soeren Stache/dpa

Habeck reist von Partner zu Partner

Bei seinen Reisen in energie- und rohstoffreiche Länder versucht Habeck deshalb seit Monaten, nicht nur seltene Metalle oder Flüssiggas für die deutsche Wirtschaft zu sichern, sondern eben auch grünen Wasserstoff oder grünen Ammoniak, ein leichter zu transportierendes Derivat.

Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) konnte Habeck bereits Anfang des Jahres eine enge Zusammenarbeit für die Produktion und den Transport grünen Wasserstoffs vereinbaren. Nun folgt ein Wasserstoff­­abkommen mit Kanada.

Die Unterzeichnung des Abkommens für eine „Canada-Germany Hydrogen Alliance“ fand zum Abschluss der dreitägigen Kanada-Reise von Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador statt. Der deutsche Regierungschef und sein kanadischer Amts­kollege Justin Trudeau waren bei der Unterzeichnung ebenfalls anwesend.

Grüner Wasserstoff: erste Lieferungen ab 2025

Habeck sprach von einem „Meilenstein“ für den internationalen Markt­hoch­lauf der neuen Technologie, der dabei helfen werde, Wohlstand und Freiheit zu sichern. Man wolle eine transatlantische Lieferkette für grünen Wasserstoff zwischen Deutschland und Kanada aufbauen, so der Minister weiter. Erste Lieferungen von Kanada nach Deutschland sollten bereits ab 2025 erfolgen.

Im Rahmen des Abkommens wird Kanada die Produktion von Wasserstoff auf- und ausbauen. Der grüne Wasserstoff soll in den Atlantikprovinzen Neufundland und Labrador, Nova Scotia und New Brunswick hauptsächlich mittels Windkraft erzeugt und anschließend als Ammoniak über den Atlantik verschifft werden.

Deutschland wird potenzielle Importeure und Verbraucher von grünem Wasserstoff finanziell unterstützen. Die Kofinanzierung gemeinsamer Projekte soll hierfür näher untersucht werden. Zudem soll eine Taskforce mit Industrie­vertretern auf beiden Seiten eingerichtet werden, um Leuchtturm­projekte zu definieren und gemeinsam voranzutreiben.