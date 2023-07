Deutschlands Digitalbranche wächst – rutscht aber international weiter ab

München. Es ist verhaltener Jubel. „Die deutsche Digitalbranche wächst trotz globaler Krisen und schafft Arbeitsplätze“, freut sich Ralf Wintergerst. Wo große Teile der heimischen Wirtschaft mit drohender Rezession kämpfen, wächst die heimische Digitalwirtschaft dieses Jahr voraussichtlich mit gut zwei Prozent auf über 213 Milliarden Euro Gesamtumsatz, schätzt der Chef des Digitalverbands Bitkom. Für 2025 erwartet er sogar fast fünfprozentiges Plus und damit mehr als doppelt so starkes Wachstum. 12.000 neue Hightechjobs würden deshalb 2023 in Deutschland entstehen und weitere fast 40.000 Digitaljobs nächstes Jahr, schätzt Wintergerst. Damit ist er jedoch beim Aber einer nur auf den ersten Blick zuversichtlich stimmenden Entwicklung. Denn der Stellenaufbau könnte weit größer sein.

Aktuell fehlen in Deutschland 137.000 IT-Spezialisten aller Art, betont der Bitkom-Chef. Damit sind in der Digitalbranche, die Maschinenbau und Autoindustrie mittlerweile als einst wichtigste Wirtschaftsbereiche der Bundesrepublik überflügelt hat, über 50.000 Stellen mehr offen als noch vor Jahresfrist. Für 2024 erwartet Wintergerst schon wegen der prognostizierten Wachstumsraten seiner Branche eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels. Über das Ausmaß will er nicht spekulieren. „Die Lage wird sich verschärfen“, ist er aber sicher.

In Deutschland fehlen 137.000 IT-Spezialisten

Ein zweiter bitterer Wermutstropfen ist das deutsche Digitalwachstum im internationalen Vergleich. Daran, dass diese Grundlagen- und Zukunftsindustrie global von den USA dominiert wird, auf die fast 38 Prozent aller globalen Digitalausgaben entfallen, hat man sich schon gewöhnt. Auch der Umstand, dass China dahinter mit zwölf Prozent Weltmarktanteil in puncto Digitalinvestitionen als technologische Aufsteigernation die Nummer zwei bleibt, ist keine Neuigkeit. Neu ist aber, dass Deutschland in dieser Hinsicht 2023 mit noch vier Prozent Weltmarktanteil auf Rang fünf hinter Großbritannien abrutscht. „Das ist eine Volkswirtschaft, die viel kleiner ist als unsere“, betont Wintergerst.

Deutschland falle in der digitalen Dynamik hinter Nationen wie auch Japan als globale Nummer drei zurück, mit denen es zumindest auf Augenhöhe sein müsste. Dazu kommt der digitale Shootingstar Indien, der als Digitalstandort und digitale Werkbank immer mehr vom Konflikt zwischen den USA und China profitiert. Auf 2,4 Prozent Weltmarktanteil bei Digitalinvestitionen kommen der neuerdings bevölkerungsreichste Staat der Erde bereits. Er kann zudem mit einem weiteren Pfund wuchern.

In Indien gibt es anders als in Deutschland gut ausgebildete Digitalspezialisten im Überfluss. „Indien ist bei deutschen Digitalfirmen beliebt“, sagt Wintergerst deshalb nicht überraschend. Er meint damit erst einmal die Ansiedelung von Forschung und Entwicklung, aber auch die Gefahr, dass deutsche Digitalfirmen anderweitig abwandern, weil sie hier zu Lande dauerhaft das Personal nicht finden, das es in Indien reichlich gibt.

Bislang funktioniert Zuwanderung nicht

„Helfen würde gezielte Zuwanderung, aber die funktioniert bislang nicht“, klagt der Bitkom-Chef trotz neuer Gesetze der Ampelregierung in dem Bereich. Selbst neuen Digitalnachwuchs auszubilden sei langwierig und setze Umsteuern in der Bildungspolitik voraus, die Bitkom nicht so recht erkennt.

Was verstärkte Digitalinvestionen in Deutschland angeht, sieht Wintergerst drei Bremsklötze. Zum einen bleibe die heimische Bevölkerung technologieskeptisch. Zum anderen würden deutsche Unternehmen zwar in einigen Bereichen verstärkt in die Zukunftstechnologie investieren. So steigen 2023 die Ausgaben für Sicherheitssoftware um fast ein Fünftel auf 3,5 Milliarden Euro oder die für Plattformen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) um über 40 Prozent auf eine Milliarde Euro. Aber insgesamt werde in deutschen Firmen immer noch zu sehr über die Risiken der Digitaltechnik geredet als über ihre Chancen, findet Wintergerst.

Als dritte Hürde macht er die Politik aus, die in seiner Branche als Verhinderer digitaler Investitionen wahrgenommen werde. Geld fordert er dabei nicht vom Staat. Das sei in seiner Branche ausreichend vorhanden. Ihm geht es um anderes. „Das Beste wäre, mit der Überregulierung aufzuhören, die Geschäft schon im Ansatz abwürgt“, sagt Wintergerst und nennt als Beispiel KI. Auch deshalb falle Deutschland digital im weltweiten Vergleich stetig zurück statt aufzuholen.