Eigentlich könnte man meinen, mit dem Deutschlandticket wird bei den Tarifsystemen im öffentlichen Nahverkehr alles einfacher. Aber ganz so leicht ist es nicht, zeigt sich, denn in den Bundesländern gibt es teilweise ganz unterschiedliche Regelungen. Was gilt wo? Das RND gibt eine Übersicht.

Deutschlandticket: Was gilt in welchem Bundesland?

Das Deutschland­ticket kommt zum 1. Mai: Bundestag und Bundesrat haben den Weg dafür im März frei gemacht, seit Anfang April läuft der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Der Dschungel der Tarifsysteme lichtet sich allerdings nur spärlich, denn in den verschiedenen Bundesländern gibt es unterschiedliche Regelungen. Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baden-Württemberg

In dem süddeutschen Bundesland gilt wie bundesweit: Das 49-Euro-Ticket kann im Regional­verkehr der Bahn sowie in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen genutzt werden. Es gilt nicht für Fernzüge. Allerdings gibt es regionale Regelungen der jeweiligen Verkehrs­verbünde.

So dürfen zum Beispiel in Stuttgart im Streckennetz des Verkehrs- und Tarifverbunds (VVS) ab 9 Uhr Fahrräder kostenlos mitgenommen werden, meldet der Südwest­rundfunk (SWR). Das gelte im BW-Tarif auch für die Mitnahme von Rädern im Regional­verkehr, allerdings nicht in der Stoßzeit zwischen 6 und 9 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg bieten laut SWR und „Süddeutscher Zeitung“ außerdem regionale Upgrades an, die erlauben, die 1. Klasse im Regional­verkehr zu nutzen, weitere Personen auf dem Ticket mitzunehmen oder es an jemand anderen zu übertragen. Außerdem gibt es in Tübingen einen städtischen Extrazuschuss von 10 Euro.

Den Berichten zufolge sollten Menschen, die in Baden-Württemberg bereits andere vergünstigte Tickets nutzen, genau prüfen, ob sich der Umstieg auf das 49-Euro-Ticket lohnt. So gebe es für junge Menschen das Jugendticket BW schon für rund 30 Euro pro Monat bei ähnlichen Leistungen, erklärt der SWR.

Das Verkehrs­ministerium Baden-Württemberg erwägt nach eigenen Angaben außerdem, die Gültigkeit des Deutschland­tickets auf die Intercity-Strecke Stuttgart–Singen–Konstanz (Gäubahn) auszuweiten. Die Entscheidung darüber stehe aber noch aus, schreibt das Ministerium auf seiner Website.

Bayern

Eine automatische Umstellung von bestehenden Abonnements für den öffentlichen Nahverkehr ist nicht vorgesehen, aber laut Bayerischem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr würden die meisten Verkehrs­verbünde „einen reibungslosen Wechsel in das Deutschland­ticket“ anbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Besonderheit in Bayern ist, dass Studierende und Azubis das Deutschland­ticket ab Herbst für 29 Euro kaufen können. Außerdem soll die Mitnahme von Fahrrädern laut Minister­präsident Markus Söder (CSU) nur einen Euro kosten, berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg gilt: Das 49-Euro-Ticket ist nicht übertragbar, es kann außer Kindern unter sechs Jahren niemand mitgenommen werden, und auch für Fahrräder müssen Extratickets gelöst werden. Aber: Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ist die Mitnahme von Hunden beim Deutschland­ticket inklusive – das ist bei anderen Verkehrs­betrieben nicht so.

Grundsätzlich gilt das Deutschland­ticket nicht auf Schiffen, aber durchaus auf den Fähren der BVG in Berlin, etwa über den Wannsee, da es sich bei ihnen um den öffentlichen Nahverkehr handelt, schreibt die Berliner „Morgenpost“.

In Berlin will die geplante schwarz-rote Landesregierung außerdem am 9‑Euro-Sozialticket festhalten und die Möglichkeit diskutieren, weiterhin ein 29-Euro-Ticket anzubieten, berichtet das Stadtmagazin „Tip Berlin“.

Verkauf des 49-Euro-Tickets hat begonnen – wird der ÖPNV jetzt attraktiver? Das 49-Euro-Monatsabo für Busse und Bahnen im Nah- und Regional­verkehr ist ab sofort erhältlich. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bremen

Wer in Bremen Bürgergeld bekommt, kann dort das „Stadtticket“ für 25 Euro nutzen, das schon jetzt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln des Verkehrs­verbundes Bremen/Niedersachsen(VBN) gilt, also dieselben Leistungen bietet wie das Deutschland­ticket. Außerdem diskutiert die Politik in Bremen gerade darüber, ob es ein 29-Euro-Ticket geben soll, allerdings nur für Schüler, Azubis und FSJler, berichtet Radio Bremen.

Wer schon ein Abonnement bei Bremerhaven Bus oder der Oldenburger Busgesellschaft Verkehr und Wasser (VWG) hat, muss sich bei Bedarf aktiv darum kümmern, ins Deutschland­ticket zu wechseln, schreibt der VBN.

Hamburg

Vor allem jüngere Menschen sollen den öffentlichen Nahverkehr sogar noch günstiger nutzen können als für 49 Euro. Der Hamburger Senat plant für Schülerinnen und Schüler eine Monatskarte für 19 Euro im Tarifgebiet AB, berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Für Azubis gebe es ein „Bonusticket mit Arbeitgeber­zuschuss für 29 Euro pro Monat“, das deutschland­weit gilt, und Studierende können ihr bestehendes Semester­ticket „monatlich und flexibel“ zum Deutschland­ticket aufwerten.

Laut NDR hebt die Stadt Hamburg außerdem ihren Sozialrabatt auf 30 Euro im Monat an. Das heißt, Menschen, die Sozial­leistungen bekommen, können für 19 Euro monatlich bundesweit die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und in Hamburg wird das Ticket auch auf den Hafenfähren akzeptiert.

Hessen

Im Rhein-Main-Verkehrs­verbund (RMV) dürfen Fahrräder und Hunde mit dem Deutschland­ticket kostenlos mitgenommen werden, ein 1.-Klasse-Upgrade gibt es mit einer separat erhältlichen „Zuschlag­fahrkarte“.

Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es in Hessen einen Sozialtarif – sie bekommen das Deutschland­ticket schon für 31 Euro, berichtet die „Hessisch-Niedersächsische Allgemeine“ (HNA). Dieses Angebot gilt für Menschen, die Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld beziehen – allerdings erst ab August, wie der Hessische Rundfunk (HR) berichtet.

Dem HR zufolge ist für Studierende ein Upgrade ihres Semester­tickets zum Deutschland­ticket geplant, für Azubis ist dagegen ein vergünstigter Tarif vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bekommen Azubis, Berufsschüler, Freiwilligen­dienst Leistende und Beamten­anwärter das Deutschland­ticket für 29 Euro, schreibt die Verkehrs­gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) auf ihrer Website.

Für Senioren will die Landesregierung im Sommer oder zum Herbstanfang auch ein vergünstigtes Ticket einführen, berichtet der NDR.

Niedersachsen

Die Landesregierung plant ein 29-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Bundes­freiwilligen­dienst Leistende. Nach Angaben des Verkehrs­ministeriums wird gerade „geprüft, ob und wie das Ticket als Rabattierung zum Deutschland­ticket ausgestaltet werden kann“. Das werde dann „voraussichtlich 2024“ umgesetzt. Als Übergangs­lösung bleibe das regional angebotene Schüler- und Azubi-Ticket bestehen.

Für Studierende ist laut Ministerium eine „Upgrademöglichkeit“ für ihr Semesterticket geplant. Sie könnten freiwillig den Differenz­betrag an den jeweiligen Verbund oder das Unternehmen bezahlen und erhielten dafür dann das Deutschland­ticket, heißt es. Ein Sozialticket gibt es in Niedersachsen nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Montagsblues überwinden? Wie Sie am besten in die neue Arbeitswoche starten Der Montag ist für viele der schlimmste Tag der Woche. Auf Tiktok trendet nun der „Bare Minimum Monday“. Die Idee dahinter: nur das Nötigste am Wochenanfang tun. Doch ist dieses Konzept wirklich umsetzbar? Ein Arbeits­psychologe erklärt, wie der Wochenstart am besten gelingt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hannover kann es dagegen besonders günstig werden, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Laut dem Verbund Großraum-Verkehr Hannover (GVH) können Unternehmen das „D-Ticket Job Hannover“ für ihre Belegschaft kaufen. Der Betrieb leiste einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent von 49 Euro, die Mitarbeiter und ‑arbeiterinnen zahlten dann monatlich höchstens 30,40 Euro – das entspreche 365 Euro pro Jahr. Die Regelung gelte bisher nur für Ehrenamtliche, berichtet der NDR. Allerdings musste der GVH den Vorverkauf des Deutschland­tickets vorübergehend wieder stoppen – wegen eines Hackerangriffs.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen werden mögliche Rabatte für das 49-Euro-Ticket noch geprüft – etwa für Menschen mit geringem Einkommen oder Azubis, meldet der Westdeutsche Rundfunk (WDR). Demnach sagte Verkehrs­minister Oliver Krischer (Grüne), man müsse noch rechtliche und finanzielle Fragen mit den Kommunen klären.

Laut WDR bieten zwei der vier Verkehrs­verbünde in NRW bereits ein günstiges Monatsticket für Studierende, Azubis und Schüler an – sie können den Nahverkehr für rund 30 Euro pro Monat nutzen. Für Studierende ist soll es eine „Upgrade-Möglichkeit“ geben, um ihr Ticket deutschlandweit nutzen zu können.

Der Verkehrs­verbund Rhein-Ruhr (VRR) bietet ein Zusatzticket für die 1. Klasse für 69 Euro, eine Monatskarte für Fahrräder für 39 Euro sowie generell eine kostenlose Mitnahme von Hunden an. Auch im Verkehrs­verbund Rhein-Sieg (VRS) ist die Mitnahme von Hunden grundsätzlich kostenlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bieten Inhabern einer Deutschland­ticket-Chipkarte außerdem Freiminuten bei der Nutzung von Leihfahrrädern und ‑lastenrädern sowie Rabatte bei einem Carsharing­anbieter an.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird noch diskutiert, ob bestimmte Personen­gruppen Rabatte für das 49-Euro-Ticket bekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es sei der Landesregierung zum Beispiel ein wichtiges Anliegen, dass junge Menschen zu günstigen Preisen mit dem ÖPNV fahren könnten, so das Ministerium für Klima und Mobilität. Der Landesregierung sei bewusst, dass der monatliche Preis von 49 Euro für bestimmte Teile der Bevölkerung noch verhältnismäßig hoch sei. Deshalb liefen Berechnungen, ob und wie das Land einen Beitrag leisten könne.

Fahrräder dürfen in den Nahverkehrs­zügen von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zeitlich unbeschränkt kostenfrei mitgenommen werden, schreibt der Südwest­rundfunk (SWR). In den Bussen der einzelnen Gesellschaften gebe es unterschiedliche Regelungen.

Saarland

Ein besonders günstiges Abo gibt es für junge Menschen im Saarland. Für das „Junge-Leute-Ticket“ zahlen Schülerinnen und Schüler, Azubis und Freiwilligen­dienst Leistende gut 30 Euro im Monat, berichtet der Saarländische Rundfunk (SR). Wer schon ein Abo hat, müsse nichts tun – es werde automatisch umgestellt, sagte ein Sprecher des Umwelt- und Mobilitäts­ministeriums dem SR.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Studierende können laut Saarländischem Verkehrs­verbund (SaarVV) per „Aufstocker­modell“ ihr Semesterticket zu einem Deutschland­ticket erweitern. Das muss jedes Semester neu beantragt werden. Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es im Saarland das Fair-Ticket, mit dem man für 39 Euro landesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann.

Fahrräder können dem Saar-VV zufolge montags bis freitags ab 9 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ganztägig unentgeltlich mitgenommen werden. Die Mitnahme von Hunden ist immer kostenlos.

Sachsen

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) bietet zum Aufpreis von 10 Euro ein Zusatzticket an. Damit können ein Fahrrad oder ein Hund sowie abends und am Wochenende ein weiterer Erwachsenen und bis zu vier Schüler bis zum 15. Geburtstag kostenlos mitgenommen werden. Ein anderes Zusatzticket für 7 Euro ermöglicht die Nutzung von Leihfahrrädern und einem Carsharing­angebot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Mitteldeutschen Verkehrs­verbund (MDV) sowie in Thüringen und Sachsen ist die Mitnahme von Fahrrädern in Nahverkehrs­zügen und S-Bahnen generell unentgeltlich, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt ist laut „Süddeutscher Zeitung“ das einzige Bundesland, das keine Zusatztickets plant. Allerdings berichtet der MDR, dass Studierende in Halle oder Merseburg ihr Semester­ticket zum Deutschland­ticket upgraden können. Auszubildende können ihr Abo demnach bei ihrem Verkehrs­unternehmen in ein Deutschland­ticket umwandeln lassen.

Dem Bericht zufolge können in Nahverkehrs­zügen sowie innerhalb des MDV außerdem Hunde kostenfrei mitgenommen werden, wenn sie in eine kleine Tasche oder Box passen. Größere Hunde benötigen einen eigenen Fahrschein. In Bussen und Straßenbahnen in Magdeburg muss demnach für Hunde grundsätzlich eine Kinder­fahrkarte zusätzlich zum Deutschland­ticket gelöst werden.

In allen Nahverkehrs­zügen sowie in S-Bahnen können Fahrräder laut MDR grundsätzlich kostenlos mitgenommen werden, wenn genug Platz in den Zügen ist. Für die Mitnahme in Straßenbahnen sei in der Regel ein Zusatz­ticket nötig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es anders als in anderen Ländern bisher keinen vergünstigten Sozialtarif, meldet der NDR. Besonders günstig kann es aber für Arbeitnehmer und ‑nehmerinnen werden. Laut Nahverkehrs­verbund Schleswig-Holstein (NAH-SH) sind Jobtickets schon ab 16,55 Euro möglich, denn viele Arbeitgeber in Schleswig-Holstein geben einen Zuschuss von 30 Euro.

Studierende haben die Möglichkeit, ihr Semester­ticket monatlich auf das 49-Euro-Ticket aufzuwerten. In Kiel kostet sie dieses Upgrade 14,82 Euro pro Monat, in Lübeck sind es 16,40 Euro, berichten die „Kieler Nachrichten“. Dem Bericht zufolge gilt das Deutschland­ticket in den Zügen der Linie RB 66 Niebüll–Töndern (Dänemark) bis zum Bahnhof Tønder St. und zurück.

Thüringen

Eine der Besonderheiten beim Deutschland­ticket in Thüringen: Es bleibe dabei, dass im Freistaat für Fahrräder in Regional­zügen keine zusätzliche Fahrkarte gelöst werden müsse, berichtet der MDR. „Das wird durch das Deutschland­ticket nicht ausgehebelt“, sagt Christoph Heuing vom Verkehrs­verbund Mittelthüringen (VMT) dem Sender.

Heuing sagte weiter, derzeit werde für Studierende ein Upgrade auf das Deutschland­ticket erarbeitet – mit den Unternehmen, die Semester­tickets anbieten. Für Azubis gilt laut dem MDR: Sie werden wie andere Abo­kunden angeschrieben und gefragt, ob sie zum 49-Euro-Ticket wechseln oder ein Sonder­kündigungs­recht wahrnehmen wollen. Bisher konnten sie den öffentlichen Nahverkehr mit einem Azubiticket für 60 Euro nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dpa