Deutschlandticket: Verbraucherschützer befürchten Nachteile bei Fernverkehrsoption

Nach Deutschlands Atomausstieg

Finnland nimmt neues Atomkraftwerk in den Normalbetrieb

Während Deutschland am Wochenende aus der Atomenergie ausgestiegen ist, hat Finnland ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Das AKW Olkiluoto 3 soll künftig 30 Prozent des finnischen Stroms herstellen. Es ist das fünfte Atomkraftwerk in Finnland.