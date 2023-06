Dieselskandal: Fahrlässigkeit schützt vor Schadensersatz nicht

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Enttäuschung vor Probsteier Korntagen 2023

Erstmals keine Strohfigur am Steilufer: Stirbt in Laboe eine Tradition?

Die Probsteier Korntage 2023 nahen: Wenn in gut zwei Wochen in beliebter Tradition wieder eindrucksvolle Strohfiguren erschaffen und in den Dörfern der Region aufgestellt werden, bleibt der Platz am Laboer Steilufer überraschend erstmals leer. Im Ostseebad fand sich kein Team für den Bau der Strohfigur.