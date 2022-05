Europäische Zentralbank rechnet nicht mit Rezession im Euroraum

Trotz des andauernden Krieges in der Ukraine geht die Europäische Zentralbank nicht von einer Rezession im Euroraum aus. Das sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag in Davos. Lagarde stellte außerdem eine erste Zinsanhebung für Juli und ein Ende der Negativzinsen für den Spätsommer in Aussicht.