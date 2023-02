﻿Die Butter als Krisenbarometer: Warum die sinkenden Preise den Molkereien Sorgen machen

Im niedersächsischen Asendorf machen sie Butter. Auf die traditionelle Art: aufwendig, regional und hochwertig, weil Butter nicht gleich Butter ist. Doch jetzt, wo die Preise wieder fallen, fürchten sie, dass sie die Leidtragenden sein könnten. Ein Molkereibesuch.

Ist eben kein ganz einfacher Geselle, der Rahm. Keiner, der sich gern hetzen lässt, da reagiert er empfindlich. Denis Müller weiß das natürlich, er hat ja seit fast 20 Jahren jeden Tag mit ihm zu tun. Also gibt er ihm erst mal, was er will: Ruhe.