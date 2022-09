Was bislang undenkbar war, könnte im Winter Realität werden: dass Verbraucher ihre Rechnungen für Strom und Gas nicht mehr bezahlen können. Die Bundesregierung schnürt nun ein weiteres milliardenschweres Entlastungspaket, um Menschen mit kleinem Geldbeutel zu helfen. Doch was haben die bisherigen Hilfspakete überhaupt gebracht? Ein Überblick.

Alles wird teurer: Inflation und Energiekrise reichen weit in den Alltag hinein.

Frankfurt. Alles wird teurer – die Redewendung ist abgenutzt, war aber nie so wahr wie heute. Die Preise für Gas, Sprit, Strom und auch für Nahrungsmittel schießen in die Höhe. Aber es trifft nicht alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maß. Und auch die staatlichen Entlastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirken auf sehr unterschiedliche Weise.

An diesem Wochenende will die Ampelkoalition nachlegen und ein drittes Entlastungspaket auf den Weg bringen. Was haben die ersten beiden gebracht? Zeit für eine Bilanz.

Belastungen

Familien mit zwei Kindern und einem relativ niedrigen Einkommen haben es derzeit besonders schwer. Das geht aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich die Preisentwicklung für zahlreiche Produkte angeschaut und kalkuliert, wie sich die Aufschläge bei unterschiedlichen Typen von Verbrauchergruppen bemerkbar machen. Daraus wurden haushaltsspezifische Inflationsraten im Vergleich zum Vorjahr berechnet – auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für Juli.

Bei einem Paar mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen zwischen 2000 und 2600 Euro kam eine individuelle Inflationsrate von 8,4 Prozent heraus. Bei einer Familie gleicher Größe, aber mit mittlerem Einkommen (3600 bis 5000 Euro) waren es 8,1 Prozent. Auch bei Alleinlebenden, die mit weniger als 900 Euro im Monat auskommen müssen, schlug eine Teuerung von 7,7 Prozent zu Buche, obwohl das inzwischen ausgelaufene ­9-Eu­ro-Ti­cket vielen etwas finanziellen Spielraum gewährt hat.

Insgesamt ist die Spanne der finanziellen Belastungen beträchtlich. So mussten Singles, die mindestens 5000 Euro jeden Monat nach Hause bringen, „nur“ eine Teuerung von 6,4 Prozent stemmen. Dazwischen liegen Singles mit relativ geringem Einkommen (1600 bis 2000 Euro) und kinderlose Paare, die etwas besser verdienen (3600 bis 5000 Euro).

Die beachtlichen Unterschiede haben damit zu tun, dass die einzelnen Produkte in den Warenkörben zur Ermittlung der Inflationsraten von Gruppe zu Gruppe stark differieren. Aber die starke Spreizung hat vor allem damit tun, dass Preissprünge – vom Gemüse bis zum Heizöl – sich bei Menschen mit hohem Einkommen im Verhältnis weniger stark bemerkbar machen als bei einkommensarmen Bevölkerungsgruppen.

Ursachen

Klar ist, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher Preiserhöhungen vor allem in zwei Kategorien zu spüren bekommen: Energie und Nahrungsmittel. Beides hat unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat die Gaslieferungen nach Europa als Vergeltung für westliche Wirtschaftssanktionen massiv eingeschränkt. Das hat die Preise für den flüchtigen Brenn- und Rohstoff im Großhandel allein seit Juni mehr als verdoppelt. In einem ähnlichen Maß sind die Notierungen für Heizöl in die Höhe geschossen.

Bei den Nahrungsmitteln kommt zum Tragen, dass die Ukraine einer der weltweit wichtigsten Lieferanten für Grundnahrungsmittel und Futtermittel ist – vor dem Krieg hat sie gewaltige Mengen an Weizen, Raps oder Sonnenblumenöl exportiert. Die Kämpfe im Süden des Landes haben dazu geführt, dass die Ukraine seit Monaten nur geringe Mengen ihrer Agrarprodukte mit Schiffes ausführen kann. Das hat die Preise in der globalen Nahrungsmittelindustrie in die Höhe getrieben.

Bei Familien mit Kindern und bei Alleinlebenden mit wenig Geld sind die steigenden Ausgaben für Grundnahrungsmittel für ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung im Juli verantwortlich. Wobei zu beachten ist, dass es im August nach vorläufigen Zahlen von Destatis noch einmal einen weiteren Preisschub für Mehl, Butter und Speiseöl gab.

Noch stärker schlagen bei Menschen mit kleinem Portemonnaie die höheren Kosten für Energie durch. Strom, Gas und Heizöl machen bei Einkommensschwachen (weniger als 900 Euro monatlich) mehr als die Hälfte der Teuerung aus.

Die gut verdienenden Singles mussten hingegen für Haushaltsenergie nur eine weit unterdurchschnittliche Mehrbelastung (um 1,6 Prozentpunkte) im Juli hinnehmen.

Im August allerdings sind die Energieausgaben für alle Verbraucherinnen und Verbraucher noch einmal gestiegen. Das Verbraucherportal Check 24 hat errechnet, dass die gesamten Energieausgaben der deutschen Haushalte im Schnitt um 4 Prozent im Vergleich zum Juli zugelegt haben.

Entlastungen

Als kleiner Lichtblick ist zu vermelden, dass die Kosten für Mobilität im abgelaufenen Monat leicht (um 2,5 Prozent) gesunken sind. Davon profitieren vor allem Familien, die in der Regel einen beachtlichen Teil ihrer Ausgaben für Kraftstoff aufwenden müssen.

Der umstrittene Tankrabatt hat nach Einschätzung von Check 24 Wirkung gezeigt. Diese Senkung der Energiesteuer für drei Monate um 35 Cent pro Liter für Benzin und um 17 Cent pro Liter für Diesel war nur ein – wenn auch der am heftigsten diskutierte – Teil im Entlastungspuzzle der Bundesregierung. Das Ticket für 9 Euro je Monat kam im Sommerquartal hinzu und hat insbesondere auch bei Alleinerziehenden mit Kind und bei den vierköpfigen Familien mit geringerem Einkommen zu einer spürbaren Entlastung des Budgets beigetragen. Die dritte direkte Entlastungsmaßnahme war die Abschaffung der Ökostromumlage: Seit 1. Juli müssen Stromkundinnen und -kunden nicht mehr 3,7 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde für den Ausbau der erneuerbaren Energien zahlen. Die Fachleute des IMK haben errechnet, dass die drei Posten der „preislichen Entlastungen“ in diesem Jahr insgesamt bis zu 210 Euro pro Haushalt ausmachen werden.

Weitere Puzzleteile: In der Steuererklärung für dieses Jahr können höhere Grundfreibeträge sowie höhere Werbungskosten- und Entfernungspauschalen geltend gemacht werden. Im Juli wurden Heizkostenzuschüsse für Leute, die Wohngeld beziehen, auf den Weg gebracht. Es gibt monatlich 20 Euro für von Armut betroffene Kinder, einen Kinderbonus (100 Euro) sowie 200 Euro zusätzlich für Bezieher von Grundsicherung. Die Energiepreispauschale mit 300 Euro brutto für jeden Erwerbstätigen soll in diesem September ausgezahlt werden. Laut IMK kommen so steuerliche Entlastungen und Transferleistungen von bis zu knapp 900 Euro pro Privathaushalt zusammen.

Bei Alleinlebenden und Familien in der Grundsicherung werden den Berechnungen zufolge rund 90 Prozent der zusätzlichen Kosten wegen der teuren Energie und Nahrungsmittel durch den Staat aufgefangen. Bei den vierköpfigen Familien sind es 54 Prozent bei einem mittleren und 64 Prozent bei einem niedri­gen Einkommen.

Aber: Alleinlebende im Ruhestand mit kleiner Rente, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, bekommen lediglich 10 Prozent ihrer zusätzlichen Belastungen kompensiert. Sebastian Dullien und Silke Tober, die Autoren der IMK-Studie, diagnostizieren hier eine „klare Lücke“ und eine „soziale Schieflage“ in den bislang beschlossenen Entlastungspaketen.

Perspektiven

Noch ein Aber: Die IMK-Berechnungen der staatlichen Entlastungen beruhen auf einer Inflationsrate von 6,9 Prozent für dieses Jahr. Ob es dabei bleibt, ist fraglich. Der Tankrabatt ist ausgelaufen, das ­9-Eu­ro-Ti­cket abgelaufen. Zum 1. Oktober soll zudem eine Gasumlage eingeführt werden, eine abgesenkte Mehrwertsteuer (von 19 auf 7 Prozent) für den Erdgasverbrauch der privaten Haushalte soll zwar dagegengesetzt werden. Das Wirtschaftsministerium hat aber inzwischen eingeräumt, dass beispielsweise ein Zweipersonenhaushalt (10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch) jährlich zusätzlich 330 Euro für die neue Umlage zahlen muss, die Entlastung aber nur 173 Euro beträgt.

Das alles treibt die Teuerung in die Höhe und dürfte die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher drücken. Und dann ist da noch der Gaspreis selbst, von dem derzeit niemand weiß, wohin er sich im Großhandel an den Energiebörsen bewegt. Extreme Schwankungen der Notierungen in den vergangenen Tagen zeigen, dass hochspekulative Wetten laufen, die sich von der realen Versorgungslage komplett abgekoppelt haben. Die Börsenpreise dienen aber als Orientierungspunkte beim Aushandeln neuer Lieferverträge und davon hängt letztlich ab, wie stark die Stadtwerke die Tarife zum Jahreswechsel tatsächlich erhöhen. Hinter der Entwicklung der Börsenstrompreise, die mit den Gaspreisen gekoppelt sind, stehen ebenfalls viele Fragezeichen.

Die Bundesregierung will nun weitere Entlastungen auf den Weg bringen – wuchtig, so Kanzler Olaf Scholz, sollen sie ausfallen. Für Dullien, der auch Direktor des IMK ist, steht fest: „Die im Sommer verabschiedeten Entlastungspakete haben zwar für viele Haushalte einen spürbaren Teil der bisherigen Belastungen ausgeglichen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er fügt hinzu: „Aber weitere starke Preisschübe, vor allem bei der Energie, sind vorprogrammiert. Es wird immer deutlicher, dass die Politik nachlegen muss, und zwar schnell und massiv.“

Dullien befürwortet eine Kombination aus Maßnahmen, „die die Inflation drücken und die zugleich die Haushalte entlasten“. Vorschläge dafür lägen auf dem Tisch: „Ein Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch etwa würde die Inflation dämpfen und jene Haushalte entlasten, die mit Gas heizen und deshalb ganz besonders vom Energiepreisanstieg betroffen sind.“ Eine Neuauflage der Energiepreispauschale – diesmal für alle Menschen in Deutschland, gerade auch Rentner und Studierende – werde die Kaufkraft der Privathaushalte stützen. Und: „Großzügige Kurzarbeitsregeln könnten Arbeitsplätze sichern.“