Lufthansa: Warum die Aktie trotz Reiseboom abschmiert

Frankfurt am Main. Hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr das verdient? An dem Tag, da sein Unternehmen hochfliegende Geschäftserwartungen präsentiert, gerät der Aktienkurs in Turbulenzen. Das Papier von Deutschlands größter Airline ist gestern zeitweise um fast 7 Prozent abgeschmiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei lief es im ersten Quartal erheblich besser als im Vorjahr. In den traditionell schwachen Monaten zum Jahresbeginn ging der Verlust aus dem operativen Geschäft um mehr als die Hälfte auf 273 Millionen Euro zurück. Nach Weihnachten und Silvester bleiben die Leute zu Hause. Die Reisesaison beginnt erst wieder zu Ostern. Doch Ostern lag in diesem Jahr im April.

Große Reiselust

Umso erstaunlicher ist das Eindämmen des Fehlbetrags. Das lässt Spohr mit viel Optimismus nach vorne schauen: „Nach einem guten Auftaktquartal erwarten wir nun einen Reiseboom im Sommer und im gesamten Jahr einen neuen Rekord bei unseren Verkehrserlösen. Auf touristischen Kurz- und Mittelstrecken übersteigt die Nachfrage bereits das Niveau von 2019″, so der LH-Vorstandsvorsitzende. Der Umsatz des Konzerns stieg zwischen Anfang Januar und Ende März um 40 Prozent auf rund 7 Milliarden Euro. Das hat vor allem damit zu tun, dass im Vorjahr noch die Spätfolgen der Pandemie zu spüren waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lufthansa hat es geschafft, zu einem der Profiteure der Covid-Krise zu werden. 2020 musste das Unternehmen – wie alle Airlines weltweit – zwar zeitweise den Betrieb einstellen. Die Kranich AG und ihre österreichischen, schweizerischen und belgischen Töchter wurden von den nationalen Regierungen mit massiver Unterstützung gerettet. Inzwischen wurden die Hilfen komplett zurückgezahlt. Die Pandemie hat aber dazu geführt, dass die weltweiten Kapazitäten im Flugverkehr massiv zurückgefahren wurden. Piloten und Flugbegleiter verloren ihre Jobs, Flugzeuge wurden buchstäblich zwecks Stilllegung in die Wüste geschickt.

Mit dem Abklingen der Infektionen und dem Aufheben der Beschränkungen für die Verbraucher stieg die Nachfrage nach Tickets rasend schnell an. Kapazitäten konnten nicht im gleichen Maß wieder hochgefahren werden. Das ließ die Preise fürs Fliegen massiv steigen. Und davon profitierte die Lufthansa. Die Verknappung des Angebots ist inzwischen zu einem Geschäftsmodell geworden.

Zugleich ist die Reiselust groß. Auch viele Analysten sind davon überzeugt, dass die starke Nachfrage den gesamten Sommer über anhalten wird. Zugleich will die Lufthansa ihre Kapazitäten in diesem Jahr bei 85 bis 90 Prozent im Vergleich zu 2019 halten. Das soll auch dazu dienen, Chaos an Flughäfen wegen Personalknappheit zu vermeiden. Schon für das laufende zweite Quartal jedenfalls erwartet der LH-Vorstand einen Gewinn aus der betrieblichen Tätigkeit, der über dem Wert von 2019 liegen wird. Damals wurden 754 Millionen Euro eingeflogen.

Warum dann der Absturz der Aktie? Die Lufthansa zählt auch zu den Nachkrisenverlierern. Die Pandemie bedingte massive Probleme in den weltweiten Lieferketten. Unter anderem waren wichtige Seehäfen in Asien blockiert, weil es dort an Arbeitern in großer Zahl fehlte. Ein beträchtlicher Teil des globalen Güterverkehrs wurde auf die Luftfahrt verlagert. Das ließ die Preise fürs Transportieren per Flugzeug in vorher nie gekannte Höhen schießen.

Ryanair hat aufgestockt

Noch im ersten Quartal 2022 erzielte die LH-Cargo-Sparte einen operativen Profit von 495 Millionen Euro. Dieser schnurrte nun auf 151 Millionen Euro zusammen. Die globalen Lieferketten funktionieren wieder, es wird wieder mehr mit Schiffen transportiert, was erheblich preiswerter als Luftfracht ist. Mehr noch: Branchenkenner hatten für das erste Quartal auch noch bessere Zahlen als die gezeigten Steigerungen im Gesamtgeschäft erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flug zum Mond: Japan will Weltmacht im All werden Am heutigen Dienstag soll erstmals ein privates Raumschiff auf dem Mond landen. Das Vorhaben des japanischen Unternehmens Ispace will ein neues Zeitalter der Menschheit im All einläuten. Auch wenn vieles davon noch etwas abgespact klingen mag. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Was dazu führte, dass die Aktien der beiden anderen großen europäischen Airline-Gruppen (Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG) am Mittwoch ebenfalls heftige Einbußen hinnehmen mussten – beide Konzerne haben noch keine Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt.

Zudem hat Ryanair, Europas mit Abstand wertvollste Fluggesellschaft, schon wieder auf Attacke umgeschaltet und will von Verknappung nichts wissen. Vizechef Eddie Wilson betonte vor einigen Tagen, dass im Sommer das Angebot an Flügen für ganz Europa auf 130 Prozent im Vergleich zu 2019 hochgefahren werde. Das könnte auch andere Anbieter dazu bringen, die Preise zumindest nicht noch weiter zu erhöhen. Mit anderen Worten: Mit den pandemisch bedingt hohen Gewinnen in der Luftfahrt könnte es schon bald vorbei sein. Allerdings spielt Deutschland eine Sonderrolle, denn hierzulande liegen die Ryanair-Kapazitäten laut Wilson nur bei 80 Prozent. Er begründet dies mit hohen Kosten für die Nutzung von Flughäfen.