Die Lufthansa gehört zum Inventar der Bundesrepublik und zählte sich selbst lange zu den besten Airlines der Welt. Strukturwandel, Billigkonkurrenz, Pandemie, Beinahepleite, Managementfehler und der Dauerzoff mit der Belegschaft haben die Airline in eine schwere Krise gestürzt. Der Kranich hat Federn gelassen.

Frankfurt am Main. An die alten Zeiten erinnert sich Christian Hirsch noch gut. „Früher ging man in die Stammkneipe und man war wer, man war Lufthanseat“, sagt er. Heute wüssten die Leute oft nicht einmal, mit wem sie zuletzt geflogen sind. Vielleicht stand sogar „Lufthansa“ auf dem Ticket, aber es war irgendeine Tochter- oder Partnergesellschaft – den Namen haben sie sich nicht gemerkt. „Ich glaube, dass es kein einheitliches Bild von der Lufthansa mehr gibt“, sagt Hirsch.

Und wenn es ein Bild gibt, ist es meist düster: Lufthansa, das ist jetzt die Airline, die gerettet werden musste und trotzdem nicht richtig funktioniert; wo Tausende Flüge ausfallen und doch Streiks drohen. Als sich die Konzernführung und die Gewerkschaft Verdi am späten Donnerstagabend auf Tariferhöhungen für das Bodenpersonal einigen, rollt die Welle der Erleichterung bis an die Börse: Der Kurs steigt. Ein Arbeitskampf der Piloten ließe ihn wieder stürzen.