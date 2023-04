Warum Personal Computer plötzlich Ladenhüter sind

Die Computerhersteller erleben einen Absatzeinbruch, der an das Platzen der Dotcom-Blase erinnert. Zu einem Überangebot an Geräten kommt eine mangelnde Kaufmotivation der Kundschaft. Experten rechnen erst für das nächste Jahr mit einer Erholung.

Tim Cook, CEO von Apple, steht während der Keynote-Präsentation der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2022 im Apple-Hauptquartier in Cupertino neben neuen Apple-MacBook-Air-Computern.

Hightech in der Krise

Frankfurt am Main. Der Einbruch hat historische Dimensionen: Nach den Berechnungen von Marktforschern ist das Geschäft mit Personal Computern (PC) in den ersten drei Monaten des Jahres um rund 30 Prozent geschrumpft. Ähnlich heftig ging es zuletzt um die Jahrtausendwende zurück, als die sogenannte Dotcom-Blase platzte. Besonders heftig erwischt hat es Apple. Doch der Konzern will verlorenes Terrain mit einer ganzen Flotte neuer Geräte wieder zurückgewinnen – mit mehr Leistung und geringerem Energieverbrauch.

Die Experten der US-Beratungs- und -Marktforschungsfirma Gartner sprechen von einer „ungünstigen Kombination“ aus einem Überangebot, schwacher Nachfrage, wirtschaftlicher Unsicherheit und mangelnder Kaufmotivation. Damit verschärft sich die Krise im PC-Geschäft, die bereits in den letzten drei Monaten des Vorjahres erkennbar war, noch einmal. Für Verbraucher ist das eine günstige Konstellation: Der Druck auf die Preise habe sich im Lauf der vergangenen Monate immer weiter verschärft, so Gartner-Analyst Mikako Kitagawa.

Gute Zeiten für Schnäppchenjäger

Die Hersteller seien gezwungen, Geräte, die bereits in die Vertriebskanäle geschoben wurden, billiger zu verkaufen, um die Nachfrage anzukurbeln, was helfen soll, Lagerbestände abzubauen. Bei nagelneuen PCs, die nun ausgeliefert werden sollen, werde allerdings versucht, die Verkaufspreise aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen hochzuhalten. Es gehe den Unternehmen darum, die Gewinnspannen zu schützen anstelle einer Ausweitung der Marktanteile.

Besonders deutlich fiel das Minus (knapp 36 Prozent) in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) aus. Politische Verwerfungen (Ukraine-Krieg), Inflationsdruck, steigende Zinsen und Rezessionsängste, so beschreibt Kitagawa die aktuelle Gemengelage. Und er geht davon aus, dass sich daran erst einmal wenig ändern wird.

Unter den Top 5 der Branche musste der Branchenprimus Lenovo mit einem Rückgang um rund 5,5 Millionen verkaufte Geräte auf weltweit 12,8 Millionen die größten Einbußen in absoluten Zahlen hinnehmen. Prozentual hatte nach den Gartner-Daten Apple mit einem Minus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal den tiefsten Einschnitt verkraften. Den Berechnungen der Marktforschungsfirma IDC zufolge ging es sogar um gut 40 Prozent zurück.

Erst der Boom, dann der Rückschlag

Dabei hatten die PC-Hersteller durch die Covid-Pandemie einen enormen Boom erlebt. Arbeitnehmer orderten Hardware, um sich zu Hause Büros einzurichten. An Schulen und Universitäten wurde weltweit auf Fernunterricht umgestellt, was die Anschaffung vieler Millionen Rechner nach sich zog.

Die Nachfrage war so groß, dass Computerchips viele Monate extrem knapp wurden, mit der Konsequenz, dass zeitweise unter anderem Autobauer von den Herstellern der elektronischen Bauteile nicht mehr beliefert werden konnten – zumal es in den extrem langen Lieferketten für Halbleiter viele Engpässe gab.

Mehr Nachfrage als Angebot: Das löste sich im Laufe des vorigen Jahres allmählich auf, und prompt bewegte sich das Pendel in die Gegenrichtung. Dass es Apple so schwer traf, hängt damit zusammen, dass die kalifornische Firma besonders stark von Konsumenten abhängig ist. Die Geräte von Lenovo, HP und Dell werden hingegen nebst Microsoft-Programmen in den Büros dieser Welt eingesetzt – ein Geschäft, das weniger anfällig für Schwankungen ist.

Aber auch in Unternehmen habe es erhebliche Budgetkürzungen bei IT-Anschaffung gegeben, so Kitagawa. Der IDC-Experte Jitesh Ubrani sieht sogar bereits einen Rückfall in die Zeiten vor Covid, als die PC-Branche jahrelang vor sich hin dümpelte, weil es für Firmen und Verbraucher wenig Gründe gab, leistungsstärkere PCs zu kaufen, da sich auch bei der Software wenig tat.

Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch

Apple jedenfalls will jetzt in die Offensive gehen. Laut Mark Gurman, Apple-Experte beim Finanzdienst Bloomberg, wird auf einer Entwicklerkonferenz am 5. Juni eine neue Variante des bei privaten Nutzern beliebten MacBook Air präsentiert – nämlich mit einem größeren Bildschirm: 15 Zoll, bislang gibt es das Gerät nur mit 13 Zoll. Zugleich soll die Auflösung verbessert werden, was schärfere Bilder für Filme und Spiele ermöglicht, und zwar zu einem mutmaßlich stolzen Preis, der deutlich jenseits der 2000-Euro-Marke liegen dürfte. Um die besagten Gewinnspannen zu halten.

Gurman geht davon aus, dass es noch weit umfangreichere Neuerungen im Herbst geben dürfte, wenn ein neuer Prozessor (M3) kommt, der mit der Drei-Nanometer-Technologie (N3) ausgestattet werde. Das ist das Neueste in puncto Rechenleistung. Sie macht Simultanübersetzungen noch simultaner, erlaubt viele andere Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, und Animationen werden noch wirklichkeitsnäher. Zugleich sinkt der Stromverbrauch massiv. Branchenkenner berichten, dass der Apple-Zulieferer TSMC aus Taiwan gerade dabei sei, die Fertigung der N3-Chips zu starten, die dann auch in der nächsten Generation der iPhones eingebaut werden sollen.

Linn Huang, eine weitere IDC-Expertin, sieht denn auch für andere Hersteller im nächsten Jahr gute Chancen, sofern sich die Wirtschaft im Aufwärtstrend befinde. Verbraucher und Bildungseinrichtungen könnten dann ihre Hardware aktualisieren. In Büros werde verstärkt auf Windows 11 von Microsoft umgestellt, und in einem Aufwasch gibt es dann auch neue Hardware. Das Betriebssystem wird erst bei gut einem Fünftel aller kompatiblen Geräte eingesetzt.