Die sparsamen Deutschen: deutlich weniger Erdgas und Strom im Winter verbraucht

Frankfurt am Main. Die Deutschen haben sich im vorigen Jahr beim Verbrauch von Haushaltsenergie stark zurückgehalten. Beim Strom ging es um 12 Prozent nach unten, beim Erdgas wurde sogar eine Reduktion von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Dies geht aus einer Erhebung des Vergleichsportals Check24 hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Aufgrund der stark gestiegenen Gaspreise im vergangenen Jahr waren die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders sparsam“, sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. Der durchschnittliche Verbrauch pro Haushalt ging auf knapp 15.400 Kilowattstunden zurück. 2021 waren es noch gut 4000 Kilowattstunden (kWh) mehr gewesen.

Astronomische Höhen

Zur Erinnerung: Die Gaspreise erreichten im Sommer astronomische Höhen. Damals kamen mehrere Faktoren zusammen. Russland stellte seine Lieferungen über die Pipelines ein. Zum geringeren Angebot kam, dass der Bedarf für die Stromerzeugung zeitweise massiv stieg. Große Hitze und Trockenheit sorgten dafür, dass die Wasserstände der Flüsse deutlich sanken, was den Transport von Kohle per Binnenschiff zu den Kraftwerken erschwerte. Zugleich kaufte Frankreich enorme Mengen Strom in Deutschland ein, da zahlreiche Atomkraftwerke repariert oder wegen der niedrigen Pegel gedrosselt werden mussten. Gaskraftwerke sprangen in die Bresche.

Und gleichzeitig kauften die Betreiber von Gasspeichern in ganz Europas auf Geheiß ihrer Regierungen Erdgas zu beinahe jedem Preis, um die unterirdischen Reservoire für den Winter zu füllen. In der Folge mussten die Versorger im Herbst ihre Tarife so kräftig wie niemals zuvor erhöhen – teilweise bedeuteten die Aufschläge eine Verdreifachung der Preise.

Begünstigt wurden die Sparbemühungen der Verbraucher durch das Wetter. Mit Beginn der Heizperiode im Herbst lagen die Temperaturen bis zum Jahresende fast immer sowohl höher als 2021 als auch über den Durchschnittswerten der Jahre 2018 bis 2021.

Behörde mahnt zu Disziplin

Aktuell hält die Sparsamkeit an. Nach dem aktuellen Lagebericht der Bundesnetzagentur (BnetzA) vom Donnerstag lag der Gasverbrauch der Haushalts- und Gewerbekunden in der vorigen Woche gut 17 Prozent unter dem Durchschnittswert für die Spanne von 2018 bis 2021. Allerdings hat die Behörde als Zielmarke eine Einsparung von 20 Prozent vorgegeben. Die Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 bleibe eine zentrale Herausforderung, so die BnetzA im Lagebericht: „Deswegen bleibt auch ein sparsamer Gasverbrauch wichtig.“

Beim Blick auf die einzelnen Bundesländer wird deutlich, dass Haushalte in den Stadtstaaten (Hamburg, Berlin, Bremen) 2022 den mit Abstand niedrigsten Verbrauch vorweisen konnten. Ganz vorne liegt Berlin mit nur knapp 11.000 Kilowattstunden. Kein Wunder, haben die Haushalte in den Städten doch auch die geringsten Wohnflächen. Es gibt ein großes Mittelfeld mit Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder auch Brandenburg, wo zwischen 15.000 und gut 17.000 Kilowattstunden verbraucht wurden – hier spielen die größeren Wohnflächen pro Haushalt eine wichtige Rolle. Ein Ausreißer ist Sachsen (fast 19.600 kWh). Auffällig ist zudem, dass im Osten deutlich mehr Gas als im Westen benötigt wurde. Das könnte auch mit tieferen Temperaturen und/oder mit weniger gut gedämmten Gebäuden zusammenhängen.

Die Gaspreise im Großhandel erreichten Ende August 2022 mit weit über 300 Euro pro Megawattstunde historische Höchststände. Inzwischen kostet die Megawattstunde noch um die 40 Euro. Entsprechend haben sich die Preise für Haushalte entspannt. Laut Suttner bieten mittlerweile mehr als 80 Prozent der Alternativversorger Tarife an, die unterhalb der gesetzlichen Bremse beim Arbeitspreis von 12 Cent pro kWh liegen. Ähnlich ist die aktuelle Lage – auch in puncto Preisbremse – bei den Tarifen für elektrische Energie. Auch hier sind die Notierungen an den Energiebörsen auf ein Niveau von vor dem Krieg in der Ukraine zurückgegangen.

Stromverbrauch: fast 400 Kilowattstunden weniger

Die Bürger hätten im vorigen Jahr hohe Stromrechnungen befürchtet und schon früh ihren Verbrauch reduziert, erläutert Suttner. Mit 2750 kWh pro Haushalt kamen fast 400 Kilowattstunden weniger als 2021 zusammen. Witterungseinflüsse spielten hier kaum eine Rolle. Wieder waren die Stadtstaaten die sparsamsten mit Berlin an der Spitze (2368 kWh im Schnitt) – allerdings auch dadurch bedingt, dass dort die Anzahl der Personen pro Haushalt am geringsten ist. Zu dieser Gruppe gehört erstaunlicherweise aber auch Sachsen. Den höchsten Verbrauch hatten die Flächenländer Saarland, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz (um die 2900 kWh), wo die Haushalte auch überdurchschnittlich groß sind. Die Unterschiede zwischen Ost und West fielen beim Strom nur geringfügig aus.

Betrachtet wurde der von Kundinnen und Kunden angegebene Gas- und Stromverbrauch aller über Check24 im vorigen Jahr abgeschlossenen Lieferverträge.