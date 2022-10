Die Vorschläge der Kommission: Einmalzahlung, Preisbremse, Sparanreiz

Achtung, Baustelle! Neuer Service auf KN-online

So kommen Sie gut durch Stadt und Land: Als neuen Service gibt es auf KN-online ab sofort einen Überblick über die aktuellen Baustellen. Und so kommen Sie etwas besser durch den Winter: Der Bund will noch in diesem Jahr eine Monatsrechnung fürs Gas übernehmen. Einzelheiten erfahren Sie in der Post aus dem Newsroom.