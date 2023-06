Dieselkandal: US-Gericht entscheidet in zwei Fällen für VW

Im Skandal um manipulierte Dieselautos in den USA hat ein Gericht in San Franzisko des Automobilherstellers Volkswagen (VW) AG entschieden. Darüber berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Der Richter teilte mit, dass zwei Bezirke in Utah und Florida nicht nachweisen konnten, dass die von VW eingebaute Software Abgaswerte tatsächlich manipuliert hat. Beide können aber gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Robert Giuffra, ein Anwalt des Konzerns, sagte, der lange Weg der Diesel- Rechtsstreitigkeiten in den USA könnten für das Unternehmen dennoch bald beendet sein.

Die amerikanische Umweltbehörde EPA hatte 2015 aufgedeckt, dass der Automobilhersteller Stickoxidwerte manipuliert hat, um Abgasnormen zu umgehen. Bei elf Millionen Autos weltweit waren demnach mit einer Software ausgestattet, die die Abgase nur vor Kontrollen regulierte.

Die Entschädigung seiner US-Kunden kostete den Konzern bislang mehr als 32 Milliarden Dollar. 20 Milliarden Dollar zahlte er nach Reuters-Informationen im Rahmen von Justizverfahren in den USA. Zuletzt hatte sich VW mit dem Bundesstaat Texas auf einen 85 Millionen Dollar schweren Vergleich geeinigt. Texas war der letzte Bundesstaat, der den Konzern verklagt hatte. Der Skandal löste eine Krise in der Automobilindustrie aus. Bei vielen Modellen deutscher und europäischer Hersteller wurden Abweichungen in den Dieselwerten festgestellt.

