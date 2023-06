Der Versicherungsschutz der Manager: Von ganz oben fällt es sich weicher

Es klingt ein wenig nach Vollpension im heruntergekommenen Familienresort im Hinterland, nach fensterloser Innenkabine auf dem Luxusliner. Und, mit etwas Zynismus betrachtet, ist das „U-Haft-Package“ für Führungskräfte, das die großen Versicherer im Angebot haben, eigentlich auch nichts anderes. Das paraphrasierte Leistungsversprechen: Wir bedauern die Umstände, aber machen Sie sich doch trotzdem eine schöne Zeit – während wir sie da schon irgendwie rausboxen.

Das „U-Haft-Package“ ist nur eines von vielen Produkten aus dem Regal der (fast) unbegrenzten Rechtsschutzmöglichkeiten für Manager. Dort, wo es um viel Geld geht, wird einiges davon aufgewendet, um die abzusichern, die es anhäufen sollen. Und damit sind wir bereits bei Rupert Stadler, dem Ex-Audi-Chef. Stadler nämlich hat eine Menge Geld angehäuft, und er hat dem am Dienstag ergangenen Urteil des Landgerichts München zufolge einen Schaden von 41 Millionen Euro verursacht.

Stadler ist dem Richterspruch nach verantwortlich für den Verkauf von mehr als 17.000 Dieselautos mit illegaler Abgassoftware. Betrug durch Unterlassen, Stadler, der im Mai ein spätes Geständnis abgelegt und sich damit einen Deal mit dem Gericht ermöglicht hatte, erhält eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, muss zudem 1,1 Millionen Euro Geldauflage zahlen.

Dass er die nun wird selbst aufbringen müssen, wenn das Urteil rechtskräftig ist, hängt mit der Vorsätzlichkeit seines Handelns zusammen, die Richter Stefan Weickert dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der VW-Tochter Audi in seinem Urteilsspruch bescheinigte. Bis zuletzt hatte Stadlers Verteidigung versucht, den Vorsatzvorwurf zu entkräften. Aus gutem Grund: Der Versicherungsschutz entfällt, wenn eine vorsätzlich begangene Straftat in einer rechtskräftigen Verurteilung mündet.

Aktionärsklagen sind eine ungemütliche Veranstaltung für Firmenchefs

Rupert Stadler wird drüber hinwegkommen: Beim Ingolstädter Autobauer, dem er von 2007 bis 2018 vorstand, hatte er zuletzt fünf Millionen Euro pro Jahr kassiert. Noch mehr hatte Herbert Diess einst für seine Dienste als Volkswagen-Boss erhalten – und trotzdem musste der Konzernchef im Gegensatz zu Stadler nichts davon abgeben. Das Verfahren wegen des Dieselskandals gegen Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch wurde 2020 gegen eine Geldauflage von jeweils 4,5 Millionen Euro eingestellt. Ein Fall für die Strafrechtsschutzversicherung, die Berichten zufolge erstattete.

Versicherungen wie diese sollen die Führungskräfte großer Unternehmen schützen vor den erheblichen finanziellen Folgen, die ihr Handeln verursachen kann. „Je größer der wirtschaftliche oder zeitliche Druck auf ein Unternehmen ist, desto eher kommen Managementfehler vor“, sagte Stephan Geis von der Allianz-Tochter AGCS, dem führenden internationalen Industrieversicherer, vor einiger Zeit der Nachrichtenagentur Reuters. „Und je schlechter die Ergebnisse, desto eher ruft das Aktionäre auf den Plan.“ Aktionärsklagen – eine ungemütliche Veranstaltung für die Firmenchefs dieser Welt. Wohl dem, der im sicheren Hafen einer Managerversicherung vor den Schadenersatzstürmen da draußen gefeit ist.

Ex-Audi-Chef Stadler nach Diesel-Skandal zu Bewährungsstrafe verurteilt Das Landgericht München hat den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. © Quelle: dpa

Der Klassiker dabei ist die sogenannte D&O-Versicherung, für „Directors and Officers“, ein Assekuranzkonstrukt aus dem angelsächsischen Raum. Egal ob Allianz, HDI Global oder AIG – D&O ist ein Verkaufsschlager bei den Großen der Branche. „Schnell können die Aktivitäten zu einem Verlust für den eigenen Betrieb oder Dritte führen“, bewirbt etwa Versicherer HDI das Produkt auf seiner Homepage, „sei es durch eine fehlerhafte Investition, die Nichtbeachtung einer Gesetzesnovelle oder die Falschangabe bei einer Ausschreibung.“ Die entsprechende Versicherung spanne „den Betroffenen ein Sicherheitsnetz, das sie im Ernstfall schützt und einen Zugriff auf das eigene Vermögen verhindert“. Denn Manager, CEOs, Vorstände und Co. unterliegen in der Regel der Organhaftung – das heißt, es geht ihnen im Schadensfall auch an ihr Privatvermögen.

Manchmal geht es ihnen allerdings auch an ihre persönliche Freiheit, Rupert Stadler etwa saß von Juni 2018 an für vier Monate in Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr, im Oktober desselben Jahres kam er unter Auflagen frei. Über sein Wohlergehen in dieser Zeit, über die Standards deutscher Gefängnisse hinaus, ist nicht viel bekannt. Hätte er aber das berüchtigte „U-Haft-Package“ abgeschlossen, hätte in einem solchen Fall davon profitiert..

Wer entsprechend versichert ist erhält sogar Untersuchungshaft-Tagegeld

Angeboten wird es unter anderem von der Roland-Gruppe – als sogenanntes „Service-Highlight“ des Universalstrafrechtsschutzes für Unternehmen. Dieses „Highlight“ beinhaltet der entsprechenden Broschüre nach nicht nur die Rückholung des (hoffentlich betrugssoftwarefreien) Autos aus dem europäischen Ausland, wenn man jenseits der Grenze einsitzt. Sondern auch ein „Untersuchungshaft-Tagegeld zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile“. Mögen die Betten im Vollzug auch noch so hart sein: Wer so umsorgt wird, der fällt etwas weicher.

Grundsätzlich sind derartige Versicherungskonstrukte zulässig, für manchen kleinen oder mittelständischen Unternehmer oder Vorstandsvorsitzenden sind sie sogar im Wortsinne existenziell. Fehler gehören dazu, wenn man in Verantwortung steht, und in den seltensten Fällen geschehen sie tatsächlich vorsätzlich. Dass diese Policen aber Topmanagern mit Millionengehältern mitunter die Strafen erstatten, schadet wohl manchen Gerechtigkeitsempfinden.

Dass Rupert Stadler dem ergangenen Richterspruch nach vorsätzlich gehandelt hat, dass für ihn also aller Wahrscheinlichkeit nach keine Versicherung die Zeche zahlt, ist deshalb für all jene wohl eine kleine Genugtuung. Mehr als eine Fußnote ist es aber kaum. Denn die allgemeine Lesart ist die, dass dieses Urteil in seiner Gesamtheit ein sehr, sehr mildes ist.