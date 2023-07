BGH: Keine Haftung von Motorhersteller im Dieselskandal

Dieselfahrer haben gegen Hersteller von manipulierten Dieselmotoren keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn der beanstandete Motor im Auto eines anderen Autobauers verbaut ist. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag in Karlsruhe. Damit scheiterte ein Dieselkunde, der einen Porsche Macan mit einem darin verbauten Audi-Motor mit unzulässiger Abschalteinrichtung gekauft und daraufhin Audi verklagt hatte. Ansprüche könnten jedoch nur gegen den Fahrzeughersteller - in diesem Falle wäre dies Porsche - geltend gemacht werden, so die Vorsitzende des BGH-Dieselsenates, Eva Menges. Denn der Autobauer stelle die Bescheingung dafür aus, dass der Wagen den Vorgaben der EU entspreche. Damit habe der Hersteller des Motors nichts zu tun.

Im vorliegenden Fall hatte ein Fahrzeugbesitzer gegen Audi geklagt: Der Mann hatte 2019 einen Porsche gekauft, in dem der Audi-Motor EA897 verbaut war. Das Auto war wegen einer darin verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung bereits vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zurückgerufen worden. Später wurde ein Software-Update aufgespielt.

Strittig war unter den Beteiligten auch, ob das Softwareupdate vor oder nach Vertragsschluss aufgespielt wurde. Auch hier scheiterte der Autokäufer: Er habe nicht dargelegt, ob die Abschalteinrichtung zum Zeitpunkt des Kaufes mithilfe des Software-Updates schon entfernt war oder nicht. Stattdessen habe er sich auf Nichtwissen berufen - das reiche für einen Anspruch auf Schadenersatz wohl nicht aus, so die Vorsitzende des Diesel-Senats, Eva Menges.

RND/dpa