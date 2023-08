Härtere EU-Regeln für Facebook, Tiktok und Co. greifen ab Freitag

Fahrraddemo in Kiel

Fridays for Future will heute über die Autobahn 215 und die B76 ziehen

Mit einer Fahrraddemo in Kiel will die Gruppe Fridays for Future am heutigen Freitag, 25. August, ab 14 Uhr erneut gegen die Verkehrspolitik der Bundesregierung protestieren. Alle Informationen zur geplanten Strecke, die auch über Teile der A215 und der B76 führen soll.