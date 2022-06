Putin will Wirtschaftsbeziehungen mit China und Indien ausbauen

Nachdem der Westen weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt hat, orientiert sich Moskau nun wirtschaftlich gen Osten. Kremlchef Wladimir Putin kündigte am Mittwoch an, die russischen Wirtschaftsbeziehungen mit China und Indien ausbauen zu wollen. So hätten etwa Öllieferungen an die beiden Staaten zugenommen.