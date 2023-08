DIHK-Umfrage: Azubi-Mangel verschärft sich

Berlin. Der Azubi-Mangel wird in deutschen Firmen immer größer. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) findet fast die Hälfte der Betriebe nicht genug Lehrlinge für ihre Ausbildungsplätze. Die DIHK sprach von einem neuen Allzeithoch: 47 Prozent der Ausbildungsbetriebe seien betroffen. Innerhalb von zehn Jahren entspreche das mehr als einer Verdopplung.

Besonders angespannt sei die Situation in der Gastronomie, der Industrie und im Handel. Für ihre Umfrage hat die DIHK mehr als 14.000 Unternehmen befragt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Lage im Vorjahr.

Demografischer Wandel schlägt durch

Für die angespannte Lage macht sie mehrere Gründe aus: „Vor allem schlägt der demografische Wandel durch“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. „Die Jahrgänge dünnen immer weiter aus.“ Heute gebe es rund 100.000 weniger Schulabgänger als noch vor zehn Jahren. Die Baby-Boomer-Generation gehe in Rente, die Generation Z könne das nicht ausgleichen.

Ein zweites großes Problem für den Ausbildungsmarkt ist laut DIHK die mangelnde berufliche Orientierung. Es gebe eine Zwischenphase nach dem Schulabschluss, in der viele junge Menschen noch nicht wüssten, was sie machen sollten, sagte Dercks. „Sie gehen auf Reisen, fangen ein Studium an oder bleiben erst einmal ohne Beschäftigung zuhause.“ Die Unternehmen setzen deshalb laut Umfrage auf praktische Einblicke in den Betriebsalltag oder auf Ausbildungsbotschafter.

Unternehmen wollen auf Wünsche der Generation Z eingehen

„Viele Unternehmen strengen sich sehr an, Nachwuchskräfte zu finden und an sich zu binden“, betonte Dercks. So wollen 62 Prozent beispielsweise mit flachen Hierarchien und 49 Prozent mit moderner IT-Technik auf die Wünsche der Generation Z eingehen. 42 Prozent setzen demnach auf finanzielle Anreize – etwa durch Zuschüsse für Mobilität und Wohnen.

Auch junge Menschen mit Startschwierigkeiten rücken laut Umfrage mehr in den Fokus: 80 Prozent der Betriebe gaben an, sich auf diesem Gebiet stärker engagieren zu wollen. Beispielsweise haben demnach 35 Prozent ein eigenes Nachhilfeangebot im Unternehmen.

Da sich die Ergebnisse auf 2022 beziehen, gibt es momentan aber auch Lichtblicke. „Doch es gibt auch erfreuliche Entwicklungen: „Die aktuellen Zahlen zu Ausbildungsvertragsabschlüssen von Ende Juli sind leicht positiv“, sagte Dercks. „Es bestehen insgesamt gute Aussichten, dass 2023 mehr Betriebe und Azubis über einen Ausbildungsvertrag zueinander finden als im Vorjahr.“

Handelsverband pocht auf mehr Wertschätzung

Um mehr junge Menschen in die Ausbildung zu bekommen, pocht der Handelsverband auf eine höhere Wertschätzung für diesen Werdegang. „Seit einigen Jahren kann die Branche nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzen“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Deshalb brauchen wir endlich mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die berufliche Bildung.“ Oft konzentriere sich die Beratung gerade in Gymnasien zu sehr auf den akademischen Weg. „Dabei ist das Studium nicht der Königsweg.“ Im Einzelhandel hätten mehr als 80 Prozent der Führungskräfte ihre Laufbahn mit einer Ausbildung begonnen.

DGB-Vize Hannack: Auch Betriebe sind in der Pflicht

„Wir müssen alle Anstrengungen intensivieren, um keinen jungen Menschen nach der Schule zu verlieren“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Es sei fatal, dass trotz Fachkräftemangels und des demografischen Wandels 2,6 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss seien und jedes Jahr mehr als 200.000 in den Warteschliefen des Übergangssystems landeten. Dabei hätten Jugendstudien gezeigt, dass das Interesse an einer Ausbildung hoch sei.

Es brauche bessere Berufsorientierung und eine individuelle Begleitung, sagte Hannack. „Aber auch die Betriebe sind in der Pflicht, die Attraktivität ihrer Ausbildung zu erhöhen“, forderte sie. Wer heute nach dem Motto „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ ausbilde, werde keine jungen Menschen begeistern können. „Zur Wahrheit gehört auch, dass immer noch zu wenig Ausbildungsplätze für Hauptschüler angeboten werden“, kritisierte sie.