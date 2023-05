Kein breiter Aufschwung in Sicht: Deutsche Unternehmen schauen skeptisch in die Zukunft

In deutschen Unternehmen ist die Stimmung weiterhin getrübt. Zwar rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) in diesem Jahr mit keinem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung, aber auch mit keinem Wachstum. Bei der Bewertung ihrer Situation und ihrer Geschäftserwartungen sind viele Unternehmen weiterhin skeptisch. Das geht aus der am Montag veröffentlichten DIHK-Konjunkturumfrage zum Frühsommer 2023 hervor, an der sich bundesweit rund 21.000 Unternehmen beteiligten.

„Die Wirtschaft in Deutschland tritt weiter auf der Stelle“, sagte Ilja Nothnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung und zuständig für Konjunkturanalysen, bei Vorstellung der Ergebnisse am Montag. Anzeichen für einen breiten Aufschwung fehlten demnach. Trotz leichter Verbesserungen bleibe die wirtschaftliche Situation der Unternehmen ohne Dynamik. Allerdings sei festzuhalten, dass sich die Unternehmen trotz der weiterhin hohen Energiepreise, der steigenden Zinsen und des Krieges in der Ukraine „bemerkenswert widerstandsfähig“ zeigten. „Der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate bleibt aber insgesamt trübe – zumal auf der Nachfrageseite die Auftragseingänge spürbar nachlassen“, so Nothnagel.

Fachkräftemangel macht Unternehmen zunehmend Sorgen

Als größtes Geschäftsrisiko geben die Unternehmen die weiterhin hohen Energie- und Rohstoffpreise an. 65 Prozent der befragten Betriebe sehen darin ein Risiko – Tendenz jedoch abnehmend. Bei einer Befragung zu Jahresbeginn gaben das noch 72 Prozent an. Zunehmend in den Vordergrund rückt der Fachkräftemangel. 62 Prozent gaben ihn als Geschäftsrisiko an – zuvor waren es noch 60 Prozent. Das sei ein historischer Höchststand, erläuterte Nothnagel, der lediglich im Herbst 2018 schon einmal erreicht wurde. Laut der DIHK-Umfrage sorgen sich besonders Firmen im Dienstleistungssektor um den Mangel an Fachkräften.

Auch die Arbeitskosten machen den Firmen zunehmend Sorgen. 53 Prozent der Unternehmen gaben sie als Geschäftsrisiko an – auch das ist nach DIHK-Angaben ein neuer Höchststand. Zuvor waren es noch 49 Prozent. Gründe dafür sind neben dem Fachkräftemangel auch die gestiegenen Kosten aufgrund der hohen Inflationsraten.

Lieferengpässe gehen zurück

Mehr Kostendruck durch Energie und Beschäftigung: Das zusammen gehe in die Marge der Unternehmen rein, sagte Nothnagel. Beim Blick nach vorn gibt es bei den Geschäftserwartungen zwar eine leichte Aufhellung. Während zu Jahresbeginn 30 Prozent der Firmen ihre Geschäftserwartung als „schlechter“ angaben, waren es jetzt noch 23 Prozent. Die Entspannung führt die DIHK unter anderem auf die Energiepreise zurück, die sich einigermaßen stabilisiert hätten. Außerdem erlebe man einen Rückgang der Lieferengpässe.

18 Prozent der Unternehmen schätzen ihre Erwartung als besser ein - und somit 2 Prozent mehr als zu Jahresanfang, als es noch 16 Prozent waren. Dabei unterscheiden sich die Branchen, erläuterte DIHK-Konjunkturexperte und Jupp Zenzen. Während sich im weniger energieintensiven Dienstleistungsbereich die Pessimisten und Optimisten ausgleichen, sei die Perspektive im Baugewerbe „sehr negativ“.

Unternehmen bei Investitionen vorsichtig

Neben den gestiegenen Kosten müssen die Unternehmen auch die Auswirkungen der Inflationsbekämpfung stemmen - etwa mit Blick auf die steigenden Zinsen. „Sie haben nicht nur höhere Kosten beim Einkauf, sondern auch bei der Finanzierung“, erläuterte Nothnagel. Das spüre man dann auch bei den Investitionserwartungen. Das Investitionsklima sei durchwachsen, heißt es in dem Bericht zur Umfrage. Fast ein Viertel (24 Prozent) der Firmen gaben an, ihre Investitionen verringern zu wollen. 28 Prozent hingegen planen steigende Investitionen.

„Wir brauchen dringend neue Impulse für private Investitionen, aber auch beim Infrastrukturausbau“, sagte Nothnagel, der die Politik in die Pflicht nahm. Das größte Problem, dass die Unternehmen bei der Befragung frei angaben und zurückspiegelten, sei die Bürokratie. Das sind Rahmenbedingungen, die wir selbst in der Hand hätten, so Nothnagel. „Hier muss die Politik handeln.“