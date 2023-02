Disney streicht rund 7000 Jobs - trotz guter Geschäftszahlen

Neumünster wird zur Pferdestadt: Holsteiner Woche startet am Donnerstag

Die Holsteiner Hengste kommen zurück in die Holstenhallen – am Donnerstag, den 9. Februar 2023, beginnt in Neumünster die Holsteiner Woche mit Junghengstkörung, Auktion und Verbandshengstpräsentation.