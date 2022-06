DIW-Chef Fratzscher befürwortet Sondersteuer für Öl-Multis: „Aus ökonomischer Sicht völlig richtig“

In der Flugbranche ruckelt es gewaltig – mitten in der Urlaubssaison

Weil Easyjet-Beschäftigte am Freitag streikten, fielen am Flughafen BER rund 20 Flüge aus. Außerdem kündigten gleich mehrere Airlines an, in den kommenden Wochen hunderte Flüge zu streichen – wegen Personalmangels. Es scheint, als komme die Post-Corona-Reisewelle für die Branche überraschend.