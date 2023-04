Deutsche Industrie legt überraschend kräftig zu – Experten revidieren Rezession-Prognose

Die Energiekrise 2022 ließ Wirtschaftsexperten mit Sorge auf das neue Jahr blicken. In einer gemeinsamen Analyse der deutschen Wirtschaftsinstitute hat sich nun gezeigt: Die befürchtete Rezession bleibt offenbar aus. Eine schnelle Entspannung der Inflationsrate ist aber noch nicht in Sicht.

Wiesbaden. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft scheinen besser zu sein als noch Ende des letzten Jahres angenommen. Die Industrie in Deutschland hat überraschend an den starken Jahresauftakt angeknüpft und die Produktion im Februar weiter deutlich gesteigert. Im Monatsvergleich habe die Gesamtproduktion um 2,0 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Der Anstieg im Januar ist stärker ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Anstieg zum Jahresauftakt auf 3,7 Prozent nach oben, nachdem ursprünglich ein Zuwachs um 3,5 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich zeigte sich im Februar ebenfalls eine positive Entwicklung. In dieser Betrachtung stieg die Produktion um 0,6 Prozent.

In einer gemeinsamen Analyse der führenden Wirtschaftsinstitute wird erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung, also das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2023 um 0,3 Prozent anwächst. Ende letzten Jahres wurde noch mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet. Grund für die Befürchtungen war vor allem die Energiekrise.

Der Großteil der Wirtschaftsbereiche steigerte die Produktion im Februar, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte demnach die Automobilindustrie: Die größte Industriebranche in Deutschland erhöhte ihre Produktion im Monatsvergleich um 7,6 Prozent. „Auch große Teile des Baugewerbes, das seine Produktion insgesamt um 1,5 Prozent steigerte, beeinflussten das Ergebnis im Produzierenden Gewerbe positiv“, hieß es in der Mitteilung.

Entspannung der Inflationsrate erst 2024 erwartet

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich vorerst weiter auf eine hohe Inflation einstellen. Zwar dürfte der Höhepunkt der Inflationswelle mittlerweile erreicht sein, sagte der Konjunkturchef des ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser, am Mittwoch in Berlin. Allerdings werde ein merklicher Rückgang des Anstiegs der Verbraucherpreise noch etwas auf sich warten lassen. Damit rechnen führende Forschungsinstitute erst im kommenden Jahr.

„Die Inflationsrate wird im Jahr 2023 mit durchschnittlich sechs Prozent nur wenig niedriger liegen als im Vorjahr“, prognostiziert Wollmershäuser. „Erst im kommenden Jahr dürfte die Rate dann insbesondere aufgrund der rückläufigen Energiepreise weiter sinken und zwar auf 2,4 Prozent.“

Angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt

Die Bauwirtschaft und vor allem der Wohnungsbau sind stark von der Zinswende getroffen. Immobilienkredite haben sich verteuert. Eine „Kreditklemme“ sehen die Institute noch nicht, es gebe aber Risiken. Die Institute gehen davon aus, dass sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und private Haushalte verschlechtern. Überhöhte Immobilienpreise, die sich im Zuge der langjährigen Niedrigzinsphase herausgebildet haben, stehen nun laut Prognose vor einer Korrektur. Bevor diese aber in der Breite vollzogen sei, werde sich die Nachfrage nach Bauleistungen kaum wieder beleben. Um einem Einbruch im Wohnungsbau entgegenzuwirken, schlagen die Institute vor, die Grunderwerbsteuer merklich zu senken.

Gute Nachrichten haben die Institute für den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte weiter zunehmen, von 45,6 Millionen im Jahr 2022 auf 45,9 Millionen im Jahr 2023 und 46,0 Millionen im Jahr 2024. Die Zahl der Arbeitslosen steigt zwar laut Prognose in diesem Jahr vorübergehend von 2,42 auf 2,48 Millionen, da die ukrainischen Flüchtlinge nicht sofort auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassten. Im kommenden Jahr dürfte die Arbeitslosigkeit dann aber wieder auf 2,41 Millionen Personen sinken.

