Drei Jahre nach der Insolvenz: die wundersame Welt von Wirecard

München. Wenn dem Chef der Investorenabteilung eines Dax-Konzerns dieser Verdacht kommt, wiegt er schwer. „Meine Vermutung war, man hatte etwas zu verheimlichen“, sagt Zeuge Christian H., der in dieser Position bis Mitte 2019 beim damaligen Dax-Konzern Wirecard tätig war. Vorwürfe, dass große Teile des Geschäfts zweifelhaft sind, seien auf Weisung des damaligen Konzernchefs Markus Braun pauschal als falsch vom Tisch gewischt worden. Der sitzt heute mit dem früheren Chefbuchhalter Stefan E. und dem Kronzeugen Oliver Bellenhaus auf der Anklagebank im Landgericht München. Merkwürdig kam H. bei Wirecard indessen so einiges vor.

Da waren die Geschäftsprognosen, die im Gegensatz zu anderen Unternehmen stets zielgenau erfüllt wurden. „Da konnte man die Uhr danach stellen“, sagt der Zeuge vor dem Landgericht München. Oft sei man fast exakt in der Mitte der Prognosespanne gelandet. Dann die Sache mit dem Drittpartnergeschäft in Asien, das am Ende den ganzen Gewinn erwirtschaftet haben soll. Immer wieder habe es Fragen danach gegeben, sagt der Ex‑Chef der Investorenabteilung. Man könne die Namen der Partner nicht nennen, es seien Hunderte, habe Braun ihm gesagt.

Der Wirecard-Prozess Beim seit Monaten laufenden Wirecard-Strafprozess geht es um schwerwiegende Vorwürfe. Angeklagt sind Bandenbetrug, Untreue in dreistelliger Millionenhöhe, Marktmanipulation und Bilanzfälschungsdelikte. Kopf der Bande war nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft der frühere Konzernchef Markus Braun. Der sitzt seit fast drei Jahren in Untersuchungshaft und bestreitet alle Vorwürfe gegen sich. Gestützt werden diese Vorwürfe von Oliver Bellenhaus. Der Ex‑Manager des Konzerns ist Mitangeklagter und Kronzeuge in Personalunion. Braun und dessen Verteidiger werfen ihm vor, ein notorischer Lügner zu sein und in Wahrheit im Zusammenspiel mit anderen Tätern selbst mindestens 2 Milliarden Euro beiseitegeschafft zu haben. Bislang sind Braun und sein Verteidigerteam aber echte Belege dafür schuldig geblieben.

Wirecard: Aus manchen Zeugen sprudeln die Aussagen nur so heraus

Dann waren es im Wesentlichen plötzlich nur noch drei Partner. H. hat sofort das Gespräch mit Braun gesucht, um eine Erklärung für die wundersame Schrumpfung von Hunderten auf drei Partner zu bekommen. Es sei alles in Ordnung, er brauche sich keine Sorgen zu machen, habe Braun nur erwidert. Danach hat der Chef der Investorenabteilung gekündigt.

Er ist einer von gut einem Dutzend Zeugen, die im seit Ende 2022 laufenden Prozess bisher ausgesagt haben. Aus manchen sprudelte es heraus, wie bei Bellenhaus, der einmal Statt­halter des Skandalkonzerns im arabischen Dubai war. Andere wie die frühere Chefjuristin Andrea G. hatten Probleme mit der Erinnerung. Wer viel wusste und das erzählt, läuft Gefahr, den Zeugenstuhl mit der Anklagebank zu tauschen. Aber allen Zeugen mit Einblick ist eines gemein. Niemand kann bestätigen, dass es das strittige 1,9 Milliarden Euro Treuhandvermögen oder darauf zurückgehende Geschäfte in Asien je gab.

Ehemaliger Wirecard-Chef Markus Braun verantwortet sich vor Gericht Zweieinhalb Jahre nach der Pleite des Finanzdienstleisters hat in München der Prozess gegen Ex‑Chef Braun und zwei weitere frühere Manager begonnen. © Quelle: Reuters

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass das Geschäft nicht existiert hat“, sagte die Ex‑Chefjuristin. „Von Anfang an ein Schwindel und ein System des organisierten Betrugs“, erklärte Bellenhaus. „Nichts hat existiert“, meinte ein KPMG-Wirtschaftsprüfer. Er hatte vergeblich versucht, mittels Sonderprüfung die Treuhandmilliarden zu finden.

Mitte Juli will Markus Braun Beweise präsentieren

Für die Verteidigung des Hauptangeklagten Braun ist die Existenz der 1,9 Milliarden Euro Treuhandvermögen und des Asiengeschäfts fundamental. Er beharrt darauf, dass es beides wirklich gegeben hat und er nicht Betrüger, sondern Betrogener sei. Die Milliarden seien von Bellenhaus und dem flüchtigen Ex‑Vorstand Jan Marsalek geraubt worden.

Schlüssig erklären konnte aber bislang nicht einmal jemand, warum es das Konstrukt der Treuhandkonten in Singapur oder den Philippinen überhaupt gegeben hat. Die hätten angeblich als Sicherheit für ausfallende Zahlungen bei bargeldlosen Transaktionen dienen sollen. Aber solche Schadensfälle gab es nie. Auf die Frage, warum es die üppigen Konten gebraucht hat, gab es „keine nachvollziehbare Antwort“, erklärte ein KPMG-Zeuge. „Keinen kommerziellen Sinn“ habe das Treuhandkonstrukt gemacht, betonte auch Zeuge James Freis.

Der US-Rechtsexperte war 2020 für knapp drei Monate Brauns Nachfolger auf dem Chefsessel. 24 Stunden nach Amtsübernahme teilte er dem Aufsichtsrat mit, dass auf Euro lautende Bankbestätigungen für die Treuhandmilliarden gefälscht sein müssen. Die Banken, wo sie lagern sollten, hatten in der Dimension ausweislich ihrer Bilanzen gar keine Euro-Devisenbestände. Das hätte ein Wirtschaftsstudent im ersten Semester erkennen können, sagte Freis vor Gericht.

Das führt zu einer weiteren Frage. Warum hat EY als langjährige Wirecard-Wirtschaftsprüfer bei derart offenkundigen Fragwürdigkeiten die Bilanzen lange anstandslos durchgewunken? „EY hat ein Vorgehen gewählt, das aus meiner Sicht berufsständisch nicht gangbar ist“, erklärte in bemerkenswerter Offenheit Zeuge Sven-Olaf Leitz. Er ist KPMG-Vorstand und war bei der Sonderprüfung aktiv. „Uns hat es nie überzeugt, was wir gesehen haben“, sagte er vor Gericht dazu. Vielmehr seien bei ihm damals „alle Alarmglocken“ angegangen.

Die externe Kontrolle versagte, eine interne Kontrolle bei Wirecard gab es nicht

Auch interne Kontrolle gab es bei Wirecard nicht, hat der Prozess ergeben. Nur eine „Beratungsinstitution und keine Vetomacht“ sei die Rechtsabteilung gewesen, sagte der frühere Compliance-Chef von Wirecard aus. Auch er war einmal auf der Suche nach Treuhand­geldern auf den Philippinen und stand dann vor einer kleinen Filiale mit kaum einer Handvoll Schaltern in einer „Dritte-Welt-Straße“. Die Filiale hat angeblich das Konto geführt, aber Belege für die Milliarden gab es dort nicht.

Was es gibt, sind Zeugenaussagen über rückdatierte Verträge, über Versuche, KPMG-Sonder­prüfer einzuschüchtern, oder eine wahrheitswidrige Pflichtmitteilung an die Börse, was den Straftatbestand der Marktmanipulation erfüllen würde – verfasst von Braun. Dessen Version der Wahrheit soll nun am 13. Juli belegt werden. Für den Tag haben seine Verteidiger einen umfangreichen Beweisantrag angekündigt. Man habe unter anderem E‑Mails ausgewertet, die Brauns Unschuld und das kriminelle Tun anderer beweisen sollen. Stimmt das, wäre es eine spektakuläre Wende im Prozess.