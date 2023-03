﻿Drogeriekette Rossmann verkauft Eigenmarken bald in China

Die deutsche Drogeriekette Rossmann will „weltweit bekannt und erfolgreich“ sein. Künftig sollen die Eigenmarken im stationären Handel in China verfügbar sein. Dafür hat das Unternehmen nun eine Allianz mit der Supermarktkette Freshippo geschlossen.

Hannover. Rossmann geht nach China: Der Drogeriekonzern aus Großburgwedel bei Hannover hat mit der dortigen Supermarktkette Freshippo vereinbart, dass dort künftig Eigenmarken des deutschen Unternehmens im Regal stehen werden.

Freshippo gehört zum Internethandelsriesen Alibaba (der gerne mal als das chinesische Amazon bezeichnet wird) und wird die Rossmann-Eigenmarken in mehr als 300 Geschäften präsentieren.

Ziel: Weltweit bekannt sein

Die Rossmann-Marken sollen nahezu identisch aussehen wie die hier erhältlichen: „Erkennbarkeit ist uns wichtig“, sagt Unternehmenssprecherin Anna Kentrath. „Wir wollen hier auch auf das Prädikat ,Made in Germany‘ setzen.“ Ziel sei es, „aus Rossmann eine internationale Marke zu machen, die mit größeren, etablierten Markenherstellern gleichziehen kann“. Das Unternehmen wolle „weltweit bekannt und erfolgreich“ sein.

„Vertrauen in unsere Marken“

„Wir haben uns auf dem hart umkämpften chinesischen Markt durchgesetzt und gezeigt, dass unsere Marken in Qualität und Preis überzeugen“, erklärt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, den Schritt. Dass man bei Freshippo vertreten sein werde, zeuge „vom Vertrauen in unsere Rossmann-Marken“, denn die Supermarktkette sei im chinesischen Lebensmitteleinzelhandel einer der Vorreiter.

Freshippo startete 2016 in Shanghai (damals als Fresh-Hema). Das Unternehmen gilt als Vorreiter in Sachen Einzelhandel der Zukunft – es gibt kein Kassenpersonal, nur Selbstzahlterminals, an einigen kann auch per Gesichtserkennung gezahlt werden, via App und „Alipay“.

Per Handy lesbare Codes geben zu jedem Artikel alle möglichen Informationen. Und es gibt ein Schnellliefersystem: Wer innerhalb von fünf Kilometern wohnt, erhält seine Bestellung binnen 30 Minuten – und das Essen in der nötigen Temperatur, ob nun tiefgekühlt oder quasi frisch vom Herd.

Erfahrung auf Online-Marktplatz

Den Schritt in die Ladenregale mache das Unternehmen, nachdem man schon mit einer Onlinepräsenz Erfahrung gesammelt hat: Seit 2016 sind Rossmann-Produkte in China auf der Internetplattform „Tmall Global“ erhältlich, die ebenfalls zum Alibaba-Imperium gehört.

Zunächst sollen Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel der Marken „domol“ und „ecoFreude“ in den Supermärkten stehen. Weitere Produkte sollen folgen – wie schnell, hänge davon ab, „wie gut das anläuft“.

„Kein Einfluss vom Gesellschafter“

In China Drogerien zu eröffnen, sei nie geplant gewesen. Das Ganze – bisher nur online, keine eigenen Märkte – hat womöglich auch mit Rossmann-Gesellschafter A. S. Watson zu tun, der zum Mischkonzern Hutchinson Whampoa in Hongkong gehört und selbst in China unterwegs ist.

Der Gesellschafter (40 Prozent Anteil) habe allerdings keinerlei Einfluss genommen, dass Rossmann überhaupt ins China-Geschäft einsteige, versichert die Sprecherin: „Da agieren wir frei.“ Und demnächst werde eine weitere Ausdehnung in ein weiteres Land bekanntgegeben.

Bislang sieben Auslandsgesellschaften

Derzeit gibt es tatsächlich schon Rossmann-Drogerieläden in Tschechien, Polen, Ungarn, Albanien, Spanien, Kosovo, Türkei und (mit einem Franchise-Partner) in Aserbaidschan. Die sieben Auslandsgesellschaften beschäftigen in mehr als 2250 Läden etwa 22.200 Menschen. Online war Rossmann bislang außer in China seit 2021 auch in Dänemark präsent; einige Eigenmarken stehen in der Schweiz bei der Discounter-Handelskette „Denner“ im Regal.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.