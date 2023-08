Drogeriemarktkette dm fechtet Werbeverbot „klimaneutraler“ Produkte an

Landesliga

Die Kaltenkirchener TS verpasste als Vizemeister der Vorsaison nur um Haaresbreite den Aufstieg in die Oberliga. In der neuen Landesliga-Spielzeit schickt sich die KT an, wieder ganz oben mitzumischen. Denn auch in der fünften Partie gegen den Preetzer TSV ließ die Elf von René Sixt nichts liegen.