Leck an der Druschba-Pipeline schürt neue Energie-Angst

Mitten in Polen hat der Pipelinebetreiber Pern ausströmendes Öl bemerkt. Der Geheimdienst hält „alle Hypothesen für möglich“. Die Raffinerie in Schwedt rechnet mit geringeren Lieferungen und bunkert mehr Öl.

Polen, Zurawice: Feuerwehr und Polizei stehen am Ort des Lecks in der Pipeline Druschba.

Frankfurt am Main. Ein Leck an der enorm wichtigen Druschba-Ölpipeline hat neue Ängste über die Energiesicherheit in Europa geschürt. Die undichte Stelle befindet sich etwa 70 Kilometer westlich der mittelpolnischen Stadt Plock. Die Rohrleitung ist für die Versorgung der Raffinerie in Schwedt an der Oder von enormer Bedeutung, dort werden Benzin, Diesel und Heizöl für Berlin und weite Teile von Nordost-Deutschland produziert.

Mitarbeiter des polnischen Pipelinebetreibers Pern hatten die Schäden am späten Dienstagabend entdeckt. Am Mittwochnachmittag hieß es, dass die genaueren Umstände noch nicht geklärt werden könnten. Auch Stanislaw Zaryn, Sprecher des Koordinators der polnischen Geheimdienste, schrieb auf Twitter: „Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich.“ Zuvor hatte der für die Infrastruktur zuständige oberste Beamte, Mateusz Berger, gesagt, dass Sabotage ausgeschlossen werde. Die Ursache sei wohl eher eine unbeabsichtigte Beschädigung.

Feuerwehr pumpt ab

„Unsere wichtigsten Maßnahmen sind zunächst einmal, Flüssigkeit abzupumpen“, erläuterte ein Feuerwehrsprecher im polnischen TV-Sender TVP Info. Es handele sich um eine „erdölbasierte Substanz“, die sich in einer Senke in einem Maisfeld gesammelt habe. Rund 400 Kubikmeter (400.000 Liter) seien entfernt worden, hieß es am Mittag. Das ist eine relativ geringe Menge angesichts einer Gesamtkapazität der Druschba-Pipeline von täglich fast 400 Millionen Liter täglich.

Erst wenn der Druck in der Leitung abgenommen habe, könne der Schaden genauer inspiziert werden, so der Feuerwehrsprecher. Laut Pern wurden die für einen solchen Fall vorgeschriebenen Prozedere eingeleitet, dazu gehöre auch, die weitere Durchleitung von Rohöl zu stoppen. Nach Angaben des Pipelinebetreibers wurden an der parallel laufenden zweiten Rohrleitungslinie zunächst keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt. Noch für den Mittwoch wurden weitere Angaben zu dem Vorfall angekündigt.

Unter den Regierungen der Europäischen Union sind die Besorgnisse über die Sicherheit der kritischer Infrastrukturen groß. Mehrere Lecks an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gehen zweifelsfrei auf Sabotageaktionen zurück. Das gilt auch für Beschädigungen an Kommunikationskabeln der Deutschen Bahn, wodurch am vorigen Wochenende der Zugverkehr in Norddeutschland zeitweise eingestellt werden musste. Am Mittwoch trafen sich die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel, um über einen stärkeren Schutz für kritische Infrastrukturen zu beraten.

Das Pipeline-Netzwerk Druschba (auf Deutsch: Freundschaft) wurde in den frühen 1960er- Jahren errichtet, um die damalige DDR, Polen und eine Reihe weiterer Länder in Osteuropa mit Öl aus Sibirien zu versorgen. An das Netzwerk wurde 1963 die heutige PCK-Raffinerie in Schwedt angeschlossen. Sie ist seither vom sibirischen Öl komplett abhängig.

Rohre sind vielfach marode

Die Leitung führt von Schwedt auch zur den Verarbeitungsanlagen in Leuna (Sachsen-Anhalt) und zum Rostocker Hafen. Außerdem geht ein Abzweig zum Danziger Hafen. In den 1970er-Jahren wurde eine zweite parallel laufende Leitung errichtet, um die Kapazität zu erweitern. Die Pipeline gilt heute insbesondere auf russischem Territorium als streckenweise massiv erneuerungsbedürftig. Immer wieder kommt es zu Leckagen. Naturschützer beklagen massive Folgen für die Umwelt.

Nach Angaben von Pern floss am Mittwoch weiterhin Öl nach Schwedt und Leuna. Aber ein PCK-Sprecher sagte zu der Leckage: „Es wird Folgen haben. Es wird definitiv weniger Öl ankommen.“ Zum Ausmaß könne er noch nichts sagen, da unklar sei, wie schwer die Schäden seien. „Wir sind dabei, Vorkehrungen zu treffen, um die Versorgung sicherzustellen.“ Ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell gewährleistet.“ Die Raffinerie in Schwedt erhalte aktuell weiter Rohöl. Er fügte hinzu: „Wir beobachten die Lage genau und stehen mit allen betroffenen Stellen in engem Kontakt. In der PCK-Schwedt wurden in den vergangenen Wochen bewusst vorsorglich die eigenen Ölvorräte vor Ort erhöht.“

Pipeline ist wichtig für die Zeit nach dem russischen Öl

Die für Polens Versorgung mit Kraftstoffen zentral wichtigen petrochemischen Anlagen in Plock würden mit den bestellten Mengen versorgt, so ein Pern-Sprecher. Diese Raffinerie befindet sich östlich der Schadensstelle.

Die Leckage ist für die Zukunft der hiesigen Ölversorgung brisant, weil Deutschland sich mit dem Jahreswechsel von russischen Öllieferungen abkoppeln will. Leuna und Schwedt sollen dann unter anderem mit Öl aus den USA und von der arabischen Halbinsel über die Häfen Rostock und Danzig versorgt werden. Die Leckage liegt etwa auf halber Strecke zwischen der polnischen Hafenstadt und der Raffinerie in der Uckermark. Die Bundesregierung plant, dass dort künftig auch Öl aus Kasachstan verarbeitet wird. Doch dafür müsste die Druschba-Infrastruktur ebenfalls genutzt werden.

Für den sogenannten Südschenkel der Druschba, der Öl nach Ungarn liefert, wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Für diese Leitungen sollen Ausnahmeregeln von den EU-Sanktionen gelten, da die drei Länder keinen Zugang zu Seehäfen haben.

