Durchschnittseinkommen in den Dax-Vorständen: erstmals eine Frau unter den Topverdienern

Insgesamt war 2022 für die Topmanager in Deutschland kein besonders gutes Jahr. Vor allem die schwache Börse sorgte dafür, dass die Durchschnittseinkommen in den Vorständen der Dax-Unternehmen zurückgingen. Allerdings zeigt der wachsende Frauenanteil an der Spitze Wirkung: Mit Merck-Chefin Belen Garijo Lopez, aktuell die einzige weibliche Vorstandsvorsitzende eines Dax-Konzerns, gehört erstmals eine Frau zu den Top 3.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jährlich wertet die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zusammen mit dem Wirtschaftsprofessor Gunther Friedl von der TU München die Vergütungsberichte der 40 Dax-Konzerne aus. Die höchste Gesamtvergütung hatte im vergangenen Jahr VW-Chef Oliver Blume, der wegen seiner Doppelrolle bei VW und der Tochtergesellschaft Porsche Geld aus zwei Quellen bekam: 8,8 Millionen Euro von VW und 500.000 Euro von Porsche.

Mehr als 10 Millionen Euro Vergütung schafft niemand in Deutschland

Knapp dahinter rangiert Christian Sewing, der 9,2 Millionen Euro von nur einem Arbeitgeber erhielt, der Deutschen Bank. Auf Platz drei steht Belen Garijo mit 8,3 Millionen Euro. Die spanische Medizinerin und Managerin führt seit gut zwei Jahren den Darmstädter Pharmakonzern Merck. Im Durchschnitt bekamen Vorstandsvorsitzende 5,1 Millionen Euro und einfache Vorstandsmitglieder 2,9 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit ging die Durchschnittsvergütung gegenüber dem Vorjahr um gut 8 Prozent zurück. „Die Zahlen zeigen, dass das Vergütungssystem im Großen und Ganzen funktioniert“, sagte Friedl. „Es kommt heute maßgeblich auf die Leistung an.“ Der Abstand der Spitzenverdiener zu den anderen Beschäftigten im Unternehmen schrumpfte etwas. Dennoch verdienten Vorstandsmitglieder im Schnitt immer noch 38-mal so viel wie ihre Durchschnittskollegen – ein Jahr zuvor war es das 52-Fache. In den USA ist es allerdings das 400-Fache.

„Bei der absoluten Vergütungshöhe etabliert sich weiterhin die 10-Millionen-Euro-Marke als absoluter Deckel hierzulande“, sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. „Die gesellschaftliche Debatte und die Mitbestimmung schlagen durch.“ In anderen Ländern sei diese Marke längst durchbrochen, sagte DSW-Vergütungsexpertin Christiane Hölz. In den USA zum Beispiel verdiene kein Konzernchef weniger als 10 Millionen Dollar.

Volkswagen-Chef Oliver Blume: der Mann für die VW-Seele Oliver Blume ist der sechste Volkswagen-Chef in diesem Jahrtausend. Alle seine Vorgänger hat er bei der Arbeit erlebt. Sie standen für Erfolge und Skandale, für Aufbruch und Entfremdung. Sie machten den Konzern so groß, dass er irgendwann seine Mitte verlor. Der Neue muss jetzt alles neu machen und trotzdem ganz bei sich bleiben. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Deutsche Topmanager verdienen vergleichsweise wenig

In Europa war im vergangenen Jahr Bernard Charlès absoluter Topverdiener unter den Angestellten. Der Chef des französischen Technologiekonzerns Dassault Systèmes bekam fast 33 Millionen Euro – „ein Betrag, der in Deutschland heutzutage nicht darstellbar ist“, wie Hölz sagte. Knapp dahinter folgt Michel Doukeris vom Brauereikonzern AB Inbev und auf Platz drei mit 19,6 Millionen Euro Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis. Der deutsche Großverdiener Christian Sewing kommt europaweit auf Platz 18.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In deutschen Chefetagen wird gern auf das Ausland verwiesen, wenn es um höhere Gehälter jenseits der 10 Millionen geht. Man müsse zwar anerkennen, dass deutsche Konzerne um internationale Topleute kämpften, sagte Thümler. Aber „wir sehen bisher wahrlich nicht, dass wir hierzulande einen strukturellen Nachteil dadurch erleiden, dass die Vergütungen in Deutschland nicht unbedingt so exorbitant ausfallen, wie wir dies teilweise im Ausland sehen“. Zudem trügen die Vorstände in Deutschland erfahrungsgemäß ein geringeres Risiko.

Arbeitssucht: Wann Fleiß und Leistungswille gefährlich werden – und wie man gegensteuert Work, work, work – 10 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland neigen dazu, suchthaft zu arbeiten. Zwei Workaholics erklären, wie sie ihre Arbeitssucht erleben – und wie sie es geschafft haben, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Das deutsche System ist auf Stabilität ausgelegt

Den kleineren Teil ihrer Einkommen haben die Chefinnen und Chefs sicher, 70 bis 80 Prozent des Gesamtbetrags hängen vom Geschäftserfolg, der Aktienkursentwicklung und zunehmend ESG-Kriterien ab. Hinter dem Kürzel verbergen sich ökologische und soziale Kriterien sowie „Governance“ – gute Unternehmensführung. Insgesamt sei das deutsche System aber stärker als andere auf Stabilität ausgelegt, sagte Thümler. Für einen Teil der Boni werden Kriterien über mehrere Jahre herangezogen.

Während Umsatz und auch Gewinne im vergangenen Jahr meist noch stiegen, rutschten die Aktienkurse ab. Das sei der wesentliche Grund für die etwas geringeren Einkommen, sagte Friedl. Deshalb rechnet er in diesem Jahr auch wieder mit einem leichten Anstieg. Die Börse hat sich bisher deutlich besser entwickelt, und die schlechteren Geschäftsaussichten dürften in den Zielvereinbarungen für 2023 schon berücksichtigt sein.