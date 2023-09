E-Autos: Wie die deutschen Hersteller zur chinesischen Konkurrenz aufschließen wollen

Frankfurt am Main. Vielleicht wollte VW-Chef Oliver Blum am Montag seine Fähigkeit zur Selbstironie beweisen. Der Manager kündigte nämlich ausgerechnet auf der Autoshow IAA in München an, dass sein Konzern ins boomende Geschäft mit dem Leasing von Fahrrädern einsteigen will. Die Sparte Volkswagen Financial Services plane eine Beteiligung an der Firma Bike Mobility Services, die zur niederländischen Pon-Holding gehört – einem der größten Fahrradhersteller weltweit. Begründung: Man wolle „weitere attraktive Ertragsquellen im Bereich nachhaltiger Mobilität“ erschließen.

So ähnlich soll es aber auch künftig im Kerngeschäft laufen. Blume kündigte an, dass in zwei Jahren günstige Elektroautos zu Einstiegspreisen unter 25.000 Euro auf den Markt kommen. Er setzt dabei auf Masse und die Größe des Konzerns: Im Fokus stehen die Batterien, die teuerste Komponente der Stromer. Der Wolfsburger Konzern will eine sogenannten Einheitszelle entwickeln, die bei 80 Prozent der E-Autos eingesetzt werden soll. Das werde einen Wettbewerbsvorteil bringen. Mit steigenden Stückzahlen sinken die Kosten pro Batterie.

VW will die „GTI-DNA“ ins Elektrozeitalter überführen

Volkswagen hat es zuletzt auf seinem wichtigsten Markt – China – arg gebeutelt. Die dortige Kundschaft bevorzugt E-Pkw von heimischen Herstellern. Jetzt will Blume die Aufholjagd starten. Und nicht nur er. Auch die beiden anderen großen hiesigen Konzerne (Mercedes und BMW) waren zum Start der IAA nicht sparsam bei Ankündigungen: Ziel soll sein, den Vorsprung von BYD, Nio und Co. aus China oder Tesla (USA) aufzuholen.

Ob das auch mit dem Elektro-GTI gelingt, ist offen. Klar ist allerdings, dass nach den Worten von VW-Markenchef Thomas Schäfer die bei Verbrennern erfolgreiche „GTI-DNA“ ins Elektrozeitalter überführt werden soll. Die Serienversion der auf der IAA gezeigten Studie, die natürlich an den Golf GTI erinnert, soll allerdings erst 2027 kommen.

BMW setzt auf die „Neue Klasse“ und präsentiert in München eine schnittige Coupé-Studie, dessen Silhouette an der legendären 02-Serie aus den 1960er- und 1970er-Jahren mit dem 2002er als Spitzenmodell ähnlich ist. Das Auto soll in zwei Jahren auf den Markt kommen und der elektrifizierte Nachfolger des 3er-BMW werden, also am unteren Ende der Premiumkategorie platziert werden. Viel mehr noch: „Die neue Klasse stellt die Weichen für die nächsten Jahrzehnte“, so BMW-Chef Oliver Zipse.

Mit dem Auto über Reifendruck und Sehenswürdigkeiten sprechen

Ganz ähnlich will es Mercedes mit der neuen CLA-Limousine angehen, die ebenfalls zur Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll. Die technischen Eckdaten beider Konzepte sind ähnlich: Reichweite bis zu 800 Kilometer. Schnellladen mit Gleichstrom, um im Idealfall in einer guten Viertelstunde etwa 400 Kilometer Fahrstrecke zu tanken. Zugleich soll der Stromverbrauch auf etwa die 13 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer gedrückt werden. Derzeit sind bei PS-stärkeren E-Autos durchaus noch 20 kWh im Realbetrieb üblich.

Deutlich ist, beide Konzepte positionieren sich als Alternative zu Teslas Model 3. Der Wagen ist nicht nur in China beliebt, sondern auch hierzulande eines der begehrtesten E-Fahrzeuge. Mercedes-Technikvorstand Markus Schäfer betonte: Das CLA-Konzept sei äußerst wichtig, um bei einem Serienauto, die Grenzen des Möglichen zu verschieben.

Neue Wege will BMW indes bei der Gestaltung des Innenraums gehen. Das Armaturenbrett fällt weg, wird durch ein Display ersetzt, das in die Windschutzscheibe integriert ist. Und mittels Sprachsteuerung soll der Fahrer künftig vieles erledigen, was er jetzt noch mit dem Bedienen von Knöpfen und Schaltern tun muss. Natürlich werden die Fahrzeuge künftig auch hochgradig vernetzt sein. In dieser Disziplin will der Zulieferer Continental eine maßgebliche Rolle spielen. Das Unternehmen aus Hannover kündigte am Montag an, dass gemeinsam mit Google eine Sprachanwendung mit künstlicher Intelligenz entwickelt wird. Der Fahrer kann dann mit seinem Auto chatten – etwa nach dem aktuellen Reifendruck oder nach Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke fragen. In 18 Monaten soll die Anwendung serienreif sein.

„Deutsche Konzerne verweigern bezahlbare E-Autos für die Masse“

Von Anlegern und Analysten gab es dafür Applaus, die Conti-Aktie legte kräftig zu, nachdem Papiere aus dem Automotive-Sektor in den vergangenen Wochen heftige Einbußen erlitten haben. Zuletzt durch eine Studie der UBS-Bank, die deutschen Herstellern und insbesondere Volkswagen bescheinigt, die chinesischen E-Rivalen massiv unterschätzt zu haben.

Hildegard Müller, Präsidentin der Branchenlobby VDA, sieht derweil ganz andere Probleme. Sie beklagt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland in der Autofertigung „aufgrund der Kostenstruktur“ dramatisch zurückgehe. So habe man hierzulande die höchsten Energiekosten. Sie fordert, Industriestrom zu subventionieren.

Davon hält Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte der Umweltorganisation BUND, wenig. Er sieht vielmehr Fehler in der Modellpolitik: „Was gerade die deutschen Konzerne anbieten, ist für einen Großteil der Bevölkerung schlicht nicht finanzierbar.“ Die hohen Verkaufszahlen von Modellen wie dem Fiat 500 und dem inzwischen eingestellten E-Up von VW zeigten, dass hier ein großes Potenzial schlummere. „Deutsche Konzerne verweigern bezahlbare E-Autos für die Masse“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bislang hätten vor allem EU-Flottengrenzwerte dazu geführt, dass Stromer verkauft wurden. „Jetzt braucht es ergänzend Änderungen bei der Kfz-Steuer und die Einführung eines Bonus-Malus-Systems, das den Kauf von Verbrennern mit hohem Verbrauch verteuert“, so Hilgenberg.