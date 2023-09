Wissing unterstützt bei Ladesäulen für E-Autos die Falschen

Frankfurt am Main. Es ist schon etwas merkwürdig, wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit der Elektromobilität im Allgemeinen und mit der Ladeinfrastruktur im Besonderen umgeht. So hält das Ministerium offiziell noch immer am Ziel von einer Million öffentlicher Ladepunkte fest. Dabei ist längst erwiesen, dass es so viele Stromzapfsäulen überhaupt nicht braucht. Die Zahl stammt noch aus einer Zeit, als eine Ladeleistung von 22 Kilowatt schon beachtlich war. Das war vorgestern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer einmal ein Elektroauto an einem Superschnelllader mit 300 Kilowatt (kW) betankt hat, will vom sogenannten Schnarchladen nichts mehr wissen. Für Experten aus der Auto- und der Elektrobranche ist klar, dass sich die 300 kW als Standard durchsetzen werden. Es kommt nicht mehr auf die Menge, sondern auf die Leistung der Stromtankstellen an.

Es braucht Auflagen für Tankstellenbetreiber

Hier muss die Politik ansetzen. Die 300-kW-Säulen sind noch längst nicht überall anzutreffen. Sogar an vielen Autobahnraststätten hapert es noch. Auch auf Parkplätzen von Supermärkten werden sie vielfach genauso vergeblich gesucht wie innerorts. Und insbesondere in dünner besiedelten Gebieten werden sie vermisst. Das bremst die Elektromobilität. Wir brauchen ein flächendeckendes HPC-Netz (High Power Charger). Das ließe sich auch relativ schnell durchsetzen. Zumindest Tankstellenbetreibern müsste einfach zur Auflage gemacht werden, dass sie zumindest eine 300-kW-Ladestation nachweisen müssen. Doch davon will Wissing nichts wissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was macht er stattdessen? Er startet ein Förderprogramm für Hausbesitzer, die 10.000 Euro staatlichen Zuschuss erhalten, wenn sie sich eine Fotovoltaikanlage zulegen, um das E-Auto zu laden. Wer einen solchen Wagen fährt, hat einerseits bereits die Kaufprämie eingeheimst und wird in vielen Fällen zu den Besserverdienern zählen. So wird es nichts mit der Elektromobilität für alle, sie bleibt vielmehr eine exklusive Angelegenheit für wenige – typisch FDP.