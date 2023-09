Wie ein früherer Apple-Manager auf dem E-Auto-Markt durchstarten will

Novi, Michigan. Die Knappheit von Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Lithium droht zu einem Dämpfer für den weltweiten Ausbau der Elektromobilität zu werden. Autobauer und Akkuhersteller versuchen deshalb, ihren Einsatz zu minimieren oder ganz ohne sie auszukommen. Ein Start-up aus dem US-Bundesstaat Michigan geht einen ungewöhnlichen Weg. Die Kombination zweier Akkus soll doppelten Nutzen bringen: niedrige Kosten und deutlich größere Reichweiten.

Eine Batterie ohne Nickel und Kobalt

„Wir sind 2020 gestartet und haben uns zwei Ziele gesetzt“, sagt Mujeeb Ijaz, Gründer und Chef von Our Next Energy (ONE). „Unser erstes Ziel ist es, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu verdoppeln. Unser zweites Ziel ist es, Materialien zu vermeiden, die knapp und dadurch auch kostenempfindlich sind. Deshalb verzichten wir auf Nickel und Kobalt.“ Vor der Gründung seines Unternehmens arbeitete Ijaz unter anderem für Apple und war an dem geheimnisumwobenen Elektroautoprojekt dort beteiligt.

Auf einer Messe vor den Toren Detroits erklärt Ijaz, wie sein Unternehmen das schaffen will. Er setzt – wie einige andere Batteriehersteller auch – auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP). Tesla verbaut LFP-Akkus bereits in einem Teil seiner Autos, der chinesische Elektromobilitätsriese BYD setzt bei seiner Blade-Batterie ebenfalls auf die Technologie, und auch die Konkurrenten CATL und Gotion nutzen sie. Entsprechend haben Hersteller wie VW, Toyota und Ford bereits angekündigt, LFP-Zellen einzusetzen.

LFP-Zellen haben eine große Schwäche

Sie haben einige Vorzüge wie niedrigere Materialkosten, Langlebigkeit und sind weniger anfällig für Überhitzung. Sie haben gegenüber anderen Zellen aber auch einen großen Nachteil: die geringere Energiedichte. Hohe Reichweiten, das wichtigste Thema bei der Vermarktung von E-Autos, sind mit LFP-Zellen kaum zu schaffen. Sie sind deshalb bisher vor allem für günstige Kleinwagen reserviert.

Doch Ijaz hat sich den Alltag angesehen und kommt zu dem Schluss: „Die allermeisten Fahrten mit Elektroautos sind kürzer als 150 Meilen. Für einen Ingenieur ist diese Erkenntnis wichtig: Wenn die zusätzlichen 450 Meilen nur in einem Prozent der Fälle gebraucht werden, kann die Lebensdauer des zweiten Akkus viel niedriger sein.“

Der Messestand von Our Next Energy auf der Fachmesse Battery Show North America in Novi, Michigan. © Quelle: Felix Huesmann/RND

Ein zweiter Akku für die Langstrecke

Deshalb kombiniert ONE die bereits gebräuchlichen LFP-Zellen mit einem zweiten Akku, der nur bei langen Fahrten als Reichweitenverlängerer dazugeschaltet wird. Für Fahrten von bis zu 150 Meilen (etwa 240 Kilometer) soll der klassische Akku ausreichen. Erst bei längeren Touren wird er dann aus dem zweiten Modul nachgeladen. Dank 185 Kilowattstunden Speicherkapazität soll ein Elektroauto mit dieser Gemini getauften Akkutechnik 600 Meilen oder fast 1000 Kilometer schaffen.

Für die Langstrecke sei ihm die Entwicklung eines Akkus gelungen, der nicht nur eine höhere Energiedichte habe, sondern durch die geringere benötigte Lebensdauer auch deutlich niedrigere Kosten, erklärt Ijaz. Die angepeilte Gesamtlebensdauer des Akkusystems ist dabei trotzdem ambitioniert: „Unser Ziel sind 500.000 Meilen. Das bedeutet 400.000 Meilen alltägliches Fahren kürzerer Strecken und 100.000 Meilen mit dem Reichweitenverlängerer“, sagt Ijaz.

Dass diese Akkutechnik funktioniert, hat ONE bereits demonstriert. Das Unternehmen hat einen Prototyp seines Akkus in einen vollelektrischen BMW iX eingebaut und die angepeilten 600 Meilen geschafft. In einem früheren Test in einem umgebauten Tesla Model S schaffte der Akku sogar 752 Meilen oder rund 1200 Kilometer – wenn auch nicht bei hoher Geschwindigkeit.

BMW ist als Investor dabei

Der BMW-Prototyp ist Teil einer Entwicklungsvereinbarung, die ONE mit dem bayerischen Autobauer geschlossen hat. Der hauseigene Risikokapitalgeber BMW iVentures gehört bereits seit 2021 zu den ONE-Investoren. BMW hofft, die Technik aus Detroit eines Tages in seinen Autos verwenden zu können.

Im kommenden Jahr will Ijaz eine eigene Batteriefabrik in Michigan eröffnen, die sowohl die Gemini-Akkus als auch die Aries-Akkus des Unternehmens in Serie produzieren soll. Die Aries-Akkus – gewöhnliche LFP-Akkus ohne den eingebauten Reichweitenverlängerer – sind ebenfalls zur Nutzung in Autos, aber auch in Lastwagen und als Energiespeicher in Stromnetzen vorgesehen. Eine erste Akkugeneration ist in diesen Bereichen bereits heute im Einsatz und wird bislang in der Fabrik eines Drittunternehmens in Michigan produziert.