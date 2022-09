Edeka ruft Frischei-Waffeln zurück - Gefahr von Metallteilen

Der Busfahrplan macht der Isarnwohld-Schule in Gettorf zu schaffen: Durch die Abfahrts- und Ankunftszeiten am Schulzentrum haben die Schülerinnen und Schüler nur kurze Pausen, 15 Minuten bleiben ihnen zum Mittagessen. Die Schule will die Unterrichtszeiten anpassen – doch das geht nicht so einfach.